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Сестра партизанки Зины Портновой рассказала о ее главном подвиге
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Сестра партизанки Зины Портновой рассказала о ее главном подвиге 

Мир24 25 минут назад
Фото: Мир24
Героя Советского Союза Зину Портнову мир запомнил как отважную партизанку. Но для Галины Мельниковой девушка, в первую очередь, была любимой сестрой. Корреспондент телеканала «МИР 24» Родион Ковалев навестил родственницу знаменитой комсомолки и выяснил, за какой подвиг она благодарна сестре по сей день.
«Зиночка похожа на маму, а я на папу. Мы разные были. Она была ласковая, добрая, сдержанная. А я, как мама говорила, была на мальчишку похожа», — рассказывает сестра Зины Портновой Галина Мельникова.
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Война вынудила сестер примерить несвойственные роли. Хулиганка Галя с 8 лет помогала ухаживать за ранеными. Тихоня Зиночка в 15 стала партизанкой. В июне 1941-го девочки были у родственников в Беларуси. Эвакуироваться оттуда было невозможно: фашисты уничтожали поезд за поездом.
«Бежит дядя Коля и говорит, не волнуйтесь, сейчас придет еще один эшелон. Тот эшелон ушел, и долго-долго нас не выпускали. Мы погрузились, а потом дядя Коля прибежал и сказал, что тот эшелон начисто разбили, никого не осталось в живых», — вспоминает Галина.
В оккупированной Беларуси появилось крупнейшее в Европе подпольное движение. Против захватчиков сражались почти " target="_blank">400 тысяч партизан. Зина Портнова раздавала листовки, участвовала в диверсиях. Самым громким заданием стало отравление сотни офицеров ядовитым супом.
«Зина часто ходила на задания, обычно на три дня. Днем они идут, ночь идут, а днем они спят где-то, вечером опять идут и приходят. Она всегда забегала ко мне в госпиталь, всегда целовала и говорила: «Галка, жди, я приду через три дня». И я всегда ждала», — говорит сестра партизанки.
В декабре 1943-го Зина не вернулась. Партизанку выдали предатели. Старшую сестру Галина больше не видела, но не забывает и благодарит.
«Если она совершила для всех четыре подвига, то для меня она совершила один, самый большой подвиг. Она говорила: «Галенька, запомни, что бы с нами ни случилось, запомни наш адрес: Балтийская, 24, 12. Благодаря тому, что она научила меня читать и писать, я, пройдя оккупацию, партизанский отряд и детский дом, написала домой, и за мной приехал папа», — говорит сестра Зины Портновой.
В маленьком музее Зины Портновой — фотографии, портреты, вырезки из газет. Их передала Галина. Всю послевоенную жизнь она посвятила сохранению памяти о сестре. 9 апреля музей Зины Портновой отметил трехлетие. Теперь здесь каждый день экскурсии и ежедневно звучит имя партизанки. В этом году принято решение присвоить петербургской школе №608 имя знаменитой партизанки.
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