Как КГБ использовал советских манекенщиц

Советские модели — звезды мировых подиумов, героини восторженных публикаций в западных журналах — получали в СССР зарплату низкоквалифицированных рабочих, перебирали картошку на овощебазах и находились под пристальным вниманием КГБ. [С-BLOCK]

Официальная зарплата советских моделей в 60-е годы составляла около 70 рублей — ставка путеукладчика. Меньше было только у уборщиц. Сама профессия манекенщицы тоже не считалась пределом мечтаний. Никита Михалков , женившийся на красавице-модели Татьяне Соловьевой , несколько десятилетий говорил, что его жена работала переводчицей. Закулисная жизнь советских манекенщиц оставалась неизвестна западной публике. Красота и грация девушек для верхушки СССР были важной картой в отношениях с Западом. Хрущев отлично понимал, что красавицы-манекенщицы и талантливые модельеры могут создать в глазах западной прессы новый образ СССР. Они представят Союз страной, где живут прекрасные и умные женщины с хорошим вкусом, которые умеют одеваться не хуже западных звезд. Одежда, спроектированная в Доме моделей, никогда не поступала в продажу, а худшим проклятьем в кругах модельеров считалось «чтоб твою модель внедрил на фабрику». Элитарность, закрытость, даже провокационность — все то, чего было не встретить на улицах, — процветало там. И вся одежда, воплощавшая эти черты и пошитая из дорогих тканей, отправлялась на международные выставки и в гардеробы жен и дочерей членов партийной элиты.

Опасная советская красота

«Красивым оружием Кремля» манекенщицу Регину Збарскую назвал французский журнал Paris Match. Збарская блистала на международной торгово-промышленной выставке в 1961 году. Именно ее появление на подиуме затмило и выступление Хрущева, и достижения советской промышленности. Збарской восхищались Феллини, Карден и Сен Лоран. Она летала за границу одна, что было в те времена непредставимо. Александр Шешунов, познакомившийся со Збарской уже в те годы, когда она работала у Вячеслава Зайцева и не выходила на подиум, вспоминает, что она летала даже в недосягаемый Буэнос-Айрес с несколькими чемоданами одежды. Ее вещи не проходили таможенный досмотр, пресса называла ее «стройной посланницей Хрущева». А советские сотрудники Дома моделей практически открыто обвиняли ее в связях с КГБ. Ходили слухи, что Регина и ее муж принимали дома диссидентов и потом доносили на них. И сейчас некоторые исследователи говорят, что «туманность» биографии Збарской объясняется тем, что ее практически с детства готовили в разведчицы. Так, Валерий Малеванный, генерал-майор КГБ в отставке, писал, что ее родителями на самом деле были не «офицер и бухгалтер», а нелегальные разведчики, долгое время проработавшие в Испании. В 1953 г. Регина, родившаяся в 1936 г., уже владела тремя иностранными языками, прыгала с парашютом и была мастером спорта по самбо.

Манекенщицы и интересы страны

Слухи о связи с КГБ ходили не только про Збарскую. Все модели, хотя бы один раз выехавшие за рубеж, начинали подозреваться в связах со спецслужбами. И это было неудивительно — на больших выставках манекенщицы помимо дефиле принимали участие в приемах и торжественных мероприятиях, несли «дежурство» на стендах. Девушек даже приглашали на подписания договоров — об этом вспоминал советский манекенщик Лев Анисимов. Выехать за границу удавалось избранным из избранных: нужно было пройти около семи инстанций. Существовала жестокая конкуренция: модели даже писали анонимки друг на друга. Кандидаток лично утверждала замдиректора инспектора по международным связям Дома моделей майор КГБ Елена Воробей . Сотрудница Дома моделей Алла Щипакина рассказывала, что Воробей следила за дисциплиной среди манекенщиц и докладывала наверх о любых нарушениях. А за границей у девушек отбирали паспорта и разрешали гулять только втроем. Вечером все, как в пионерском лагере, должны были спать в номерах. И «наличие на месте» проверялось ответственным по делегации. Но манекенщицы сбегали через окна и отправлялись гулять. В роскошных районах девушки останавливались у витрин и зарисовывали силуэты модных нарядов — на 4 рубля командировочных в день можно было купить только сувениры семьям. Съемки с участием советских моделей проводились только после согласования с министерством, а общаться с дизайнерами строго запрещалось — позволялось разве что поздороваться. Везде присутствовали «искусствоведы в штатском», следившие за тем, чтобы недозволенные разговоры не велись. Подарки нужно было обязательно сдавать, а о гонорарах моделям речь вообще не шла. В лучшем случае манекенщицы получали косметику, которая в те времена тоже высоко ценилась.

Были ли советские манекенщицы эскортом?