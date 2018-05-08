Точки удовольствия: 4 редких типа оргазма

Об оргазмах многие люди знают, что они бывают двух видов: клиторальные и вагинальные. На самом деле их гораздо больше, но даже специалисты спорят о правильной классификации. Известно, что разные участки тела реагируют на разную стимуляцию и реакция всегда индивидуальна. Пока не доказано, что стимуляция разных зон посылает разные сигналы в мозг, но исследования постепенно подводят сексологов к этой идее. Так или иначе, видов оргазма много, и об этом полезно знать, чтобы лучше понимать запросы своего тела.

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1. Клиторальный

Классический вариант. Статистика показывает, что более 80% женщин нуждаются в стимуляции клитора для достижения оргазма. И неудивительно: в этом органе, большая часть которого находится внутри тела, аж 8000 нервных окончаний!

2. Оргазм точки G По всей видимости (если вообще в нее верить), эта могущественная точка расположена в 3−5 см внутри вагины на передней стенке. Некоторые люди утверждают, что ее можно нащупать, поскольку она плотнее окружающих тканей. Считается, что она может быть частью клитора, что отчасти помогает понять, почему эта область так чувствительна. Для стимуляции этой зоны рекомендуют секс-игрушки особой формы, а также довольно интенсивные движения и нажатия.

3. Оргазм точки U Это не еще одна мистическая точка, а обозначение входа в уретру (мочевой канал). У некоторых эта зона весьма чувствительна и хорошо поддается стимуляции. С ней нужно обращаться бережно и обязательно помнить о смазке.

4. Оргазм точки А Эта точка называется anterior fornix erogenous zone (эрогенная зона переднего свода) и представляет собой целую область. Она расположена глубоко внутри вагины, на 4−5 см глубже точки G, перед самой шейкой матки. Далеко не все согласны на такую стимуляцию, поэтому, если решите попробовать, попроси партнера не долбиться туда изо всех сил, потому что будет неприятно. Говорят, что оргазмы в этой области отдаются сильными волнами по всему телу, но по факту немногие способны их испытать.

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