Формальные и неформальные правила гигиены в российских СИЗО

следственном изоляторе (СИЗО) временно содержатся подследственные и все те, кто ожидает отправки в исправительные учреждения — тюрьмы, колонии-поселения и прочие. Срок пребывания в СИЗО может растянуться на несколько месяцев, поэтому человеку так или иначе приходится приспосабливаться к новому окружению. Одной из важнейших составляющих быта за решеткой является гигиена. Помимо формальностей, здесь существуют и неписаные правила, которых заключенный под стражу обязан строго придерживаться.

Общий срок нахождения подследственного в изоляторе временного содержания до передачи дела в суд может длиться до 18 месяцев. В СИЗО есть как одиночные, так и общие камеры. Второй вариант более распространен. В условиях скученности гигиена в помещениях на несколько человек приобретает чуть ли не первостепенное значение.

Что положено арестанту

Перед распределением непосредственно в камеру следственного изолятора подсудимому выдаются столовые приборы, полотенце и набор спальных принадлежностей, куда входят одеяло, подушка и матрац. Одежда у заключенных, как правило, своя, но, если что, ею могут обеспечить на месте.

Из расчета количества человек в камере арестантам для общего пользования выдаются хозяйственное мыло (200 г в месяц на одного заключенного), туалетное мыло (50 г в месяц для мужчин и 100 г — для женщин) и туалетная бумага. Не забывают и о вещах, необходимых для поддержания чистоты в камере: веники, совки, тряпки и прочие хозяйственные принадлежности.

Зубную пасту и щетку заключенный должен приносить с собой. Однако в случае их отсутствия и невозможности приобретения на собственные средства, указанные вещи подследственный получает на месте. То же касается одноразовых бритв для мужчин и средств для интимной гигиены для женщин.

Неписаные правила

Человеку, впервые попавшему в следственный изолятор, обязательно разъяснят в камере, что можно делать, а от чего лучше воздержаться. К примеру, нельзя здороваться за руку и вообще хоть как-то прикасаться к «обиженным» — тем, кто по разным причинам ниспровергнут на самую низшую ступень тюремной иерархической лестницы.

Камера в СИЗО ничем не отличается от тюремной. Нары, полка для туалетных принадлежностей, умывальник, урна для мусора, унитаз. Все это находится в непосредственной близости друг от друга.

В арестантской среде очень важно следить как за личной гигиеной, так и за чистотой окружающего пространства. Однако неподготовленному психологически человеку крайне трудно поддерживать себя в должной форме. Мысли о лишении свободы и неясность перспективы угнетают человека, у него опускаются руки, он прекращает заботиться о себе: умываться, бриться, чистить зубы.

Впрочем, в некоторых камерах нет зеркала, что еще больше усугубляет ситуацию. Поставивший на себе крест человек постепенно убеждает себя в том, что его внешность больше никого не интересует. Не понаслышке знакомые с арестантскими реалиями люди советуют всеми силами гнать прочь такие мысли.

«Чушка» — значит слабый

Запустивший себя человек рискует попасть в категорию «чертей». Среди арестантов бытует понятие, что не следит за собой тот, кто потерял силу воли, сломался под ударами судьбы. А сломленный и отчаявшийся — значит слабый, а слабых за решеткой с тамошними подчас дикими правилами и специфическими законами не уважают.

«Черти», или по-другому «чушки», в заключении выполняют самую тяжелую и грязную работу. Таким образом, недостаточное внимание к собственной гигиене в СИЗО — прямой путь на самое дно тюремного сообщества.

В душ в белье

Мыться в СИЗО разрешается раз в неделю, но администрация учреждения может организовывать «банный день» и два раза в неделю. Длительность душевых процедур — не менее 15 минут, чаще всего заключенным дают около получаса. Примечательно, что раньше помещенные под стражу могли мыться только с мылом, однако в 2016 году им позволили пользоваться гелями для душа.

Снимать нижнее белье при походе в душ не принято, моются прямо в нем. Делается это для того, чтобы случайно не дотронуться оголенными половыми органами до другого человека, что рассматривается как унижение со всеми вытекающими неприятными последствиями.

Туалетные нюансы

Отдельных туалетов в местах содержания под стражей, как правило, нет: все удобства располагаются непосредственно в камере и отделяются от остального пространства символическими занавесками и перегородками, которые, однако, безжалостно уничтожаются надзирателями.

Учитывая, что зачастую размер камеры не превышает восьми квадратных метров, туалетная проблема является самой насущной и пикантной в жизни арестантов. Человек вынужден справлять нужду на глазах у остальных. Порой данный процесс сопровождается пошлыми шуточками со стороны сокамерников.

С «дальняком», как называют туалет на тюремном жаргоне, связано множество всевозможных табу. К примеру, неписаные правила строго запрещают принимать пищу в момент, когда кто-то испражняется. И наоборот — если кто-то ест, другие должны потерпеть. Кстати, чтобы избавиться от неприятного запаха, заключенные выдергивают из камерных матрасов вату и жгут ее. После отправления естественных потребностей полагается мыть руки, иначе они считаются «грязными», а значит, и все, до чего они дотрагиваются становится «нечистым» («запомоеным»), то есть запрещенным для прикосновения остальным. Забывший помыть руки на первый раз отделывается предупреждением, но в случае повторения могут быть применены более суровые меры.

Таким образом, соблюдать гигиену в местах заключения, в том числе в СИЗО, предписано не только официальным распорядком, но и сводом правил самих сидельцев. От этого напрямую зависит как здоровье арестанта, так и его положение в тюремной иерархии.