Настольная лампа из старого самовара: делаем своими руками 

Представляю вам новинку-диковинку, сделанную своими хэндмэйдами)) Самовар-Настольная Лампа.
Самовар — Настольная лампа
Жалко было выкидывать старый текущий самовар, и я решил дать ему вторую жизнь.
Исходные компоненты:
старый дырявый советский самовар
краски
декупаж (спасибо любимой жене)
провода
патрон
распаячная коробка с секретом (спасибо Коляну)
светодиодная лампочка
абажур
А ещё пара рук и много безграничной фантазии.
Изготовление:
Этапы
И вуаля, Новый Самовар-Настольная Лампа! Главная его особенность в том, что свет включается КРАНОМ, как и положено самовару!))
Самовар — Настольная лампа
P. S. Видео того, как работает сие чудо:
Самовар — Настольная лампа