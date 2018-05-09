Настольная лампа из старого самовара: делаем своими руками

Представляю вам новинку-диковинку, сделанную своими хэндмэйдами)) Самовар-Настольная Лампа.

Самовар — Настольная лампа

Жалко было выкидывать старый текущий самовар, и я решил дать ему вторую жизнь.

Исходные компоненты:

старый дырявый советский самовар

краски

декупаж (спасибо любимой жене)

провода

патрон

распаячная коробка с секретом (спасибо Коляну)

светодиодная лампочка

абажур

А ещё пара рук и много безграничной фантазии.

Изготовление:

Этапы

И вуаля, Новый Самовар-Настольная Лампа! Главная его особенность в том, что свет включается КРАНОМ, как и положено самовару!))

Самовар — Настольная лампа

P. S. Видео того, как работает сие чудо:

Самовар — Настольная лампа