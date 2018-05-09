Как я борюсь со слизнями — проверенный способ

Хочу сразу сказать, что задачу полностью истребить слизней я не преследую. Они ведь тоже приносят какую-то пользу. Но вот защитить то, что им не надо кушать, научилась. Покупаю грибные отработанные блоки. Они у нас продаются по 10 рублей… Блоки должны быть на шелухе семечек.

отработанный грибной блок

И посыпаю этой шелухой землю вокруг растения, доступ к которому слизням хочу закрыть. Вот, например, кустик клубники.

кустик клубники обсыпанный шелухой семячек

Это молодая клубничка, посаженная осенью. Можно шелуху смешать с землёй. Слизни на такую землю не рискуют заползать, т.к. шелуха прилипает к ним.

Метод простой, но действенный. А еще заметила, что слизней стало намного меньше после известкования почвы осенью. Желаю всем удачи и хороших урожаев!