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Как я борюсь со слизнями — проверенный способ
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Как я борюсь со слизнями — проверенный способ 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Хочу сразу сказать, что задачу полностью истребить слизней я не преследую. Они ведь тоже приносят какую-то пользу. Но вот защитить то, что им не надо кушать, научилась. Покупаю грибные отработанные блоки. Они у нас продаются по 10 рублей… Блоки должны быть на шелухе семечек.
отработанный грибной блок
И посыпаю этой шелухой землю вокруг растения, доступ к которому слизням хочу закрыть. Вот, например, кустик клубники.
кустик клубники обсыпанный шелухой семячек
Это молодая клубничка, посаженная осенью. Можно шелуху смешать с землёй. Слизни на такую землю не рискуют заползать, т.к. шелуха прилипает к ним.
Метод простой, но действенный. А еще заметила, что слизней стало намного меньше после известкования почвы осенью. Желаю всем удачи и хороших урожаев!
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