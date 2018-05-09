Пелагея с мужем нарядились и отправились развлекаться без дочери

Начало весны для семьи Пелагеи и Ивана Телегина выдалось непростым. На праздновании собственного дня рождения спортсмен поцеловал незнакомку — видео быстро разлетелось по Сети. Позднее выяснилось, что брюнетка по имени Карина — школьная подруга Ивана, а в поцелуе давних приятелей нет ни ноты романтики. «В браке Пелагеи все хорошо, в моей личной жизни тоже. Мы большой общей компанией друзей и родных поздравляли Ивана с победой. А фото — вырвано из контекста некими людьми, которые совершенно нас не знают», — заверила виновница бурных обсуждений. Сама Пелагея также подтвердила, что в их с Иваном союзе все прекрасно, о разводе нет и речи.

Теперь инцидент забыт окончательно: Телегин дарит певице дорогие подарки, а также сопровождает на публичных мероприятиях. Вместе супруги посетили постановку Цирка дю Солей, показ которой состоялся в Москве 8 мая. Для премьеры шоу «Ovo» певица выбрала брючный костюм нежно-голубого цвета и босоножки на шпильке с тонкими ремешками. Из аксессуаров — бежевая сумочка и, главное, счастливая улыбка. Иван также с удовольствием позировал фотографам, нежно обнимая жену. Дочка пары Таисия осталась дожидаться родителей дома — воспитывать малышку помогает мама артистки.