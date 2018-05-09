Рутгер Гарехт: победитель «Голос Дети» 2018

Совсем недавно популярное шоу «Голос. Дети» буквально взорвал новый участник. Его имя Рутгер Гарехт, он просто не мог не стать победителем по причине своей уникальной артистичности и талантливости.

Конечно, многих заинтересовало его имя, а также биография совсем юного певца. Кто его родители, из какой страны, где он учился? Обо всем этом информацию можно узнать из этой статьи.

Кто такой и откуда

Многие, глядя на фото юного победителя, замечают его поразительное сходство с известным актером Сергеем Безруковым. Некоторые даже в социальных сетях называют его «маленьким Безруковым». Да, он действительно похож на талантливого актера и не только внешне, а своим артистическим мастерством, смелостью, раскованностью на сцене и некой русской удалью.

Сам Рутгер признался своей наставнице Пелагее, что сцена для него — второй дом. Никто из участников популярного шоу «Детский голос» не чувствовал себя на сцене перед зрителями и наставниками так свободно, легко и раскованно.

yandex_ad_1 Рутгер наслаждается вниманием зрителей, ему действительно есть, что показать и рассказать. Такие артисты рождаются довольно редко, и правильно подметила Пелагея: «Артиста всегда видно!».

Конечно, всем интересно знать, откуда родом победитель шоу «Голос. Дети» Рутгер Гарехт, почему у него такие странные имя и фамилия, а также подробности его биографии.

Рутгер Гарехт родился в 2006 году, 1 февраля, его биография началась в Петропавловске-Камчатском. Родители мальчика поясняют насчет его странного имени — Рутгер в переводе с немецкого «истина». Национальность отца — немец, а мама русская, имя ребенку дал отец. В семье есть еще старшая дочь Юля, которая работает скрипачкой. В сетях есть видео, где она исполняет дуэт вместе со своим талантливым братишкой. Кстати, у Рутгера есть страничка «Вконтакте» и «Инстаграм», где у него уже тысячи подписчиков.

Папа Рутгера служил моряком на флоте, а мама работает в Доме культуры. Она окончила Академию искусств, а ее папа и братья — музыканты. Наверно от них передался музыкальный талант Рутгеру.

Как раскрывался талант

Вскоре после рождения сына семье пришлось переехать в Оренбург, где они живут и по сей день. Этот город очень понравился Рутгеру, там он пошел в среднюю школу № 69. Мальчик с детства был очень подвижным, проявлял разные интересы. Он пел, танцевал, а также посещал секцию спортивной гимнастики.

Отсюда у мальчика такая поразительная гибкость, благодаря этим занятиям Рутгер смог поразить всех тройным сальто назад на слепых прослушиваниях.

Родители рано заметили талант сына и всячески способствовали его развитию. Они записали его в детский театр «Щелкунчик», где он совершенствовал свои вокальные и танцевальные способности. Мальчик неоднократно принимал участие в различных конкурсах, где занимал победные места. Кроме этого он успевал еще хорошо учиться в школе, что является редкостью. Обычно талантливые дети «запускают» учебу, потому что у них остается мало времени на это. Но Рутгер успевает все!

Еще Рутгер любит животных, у него дома живет кошка, которая к его возвращению из шоу «Голос. Дети» сделала небольшой сюрприз: родила пушистых котят. Мальчик был очень рад такому «поздравлению». Также у него дома есть три очаровательные ручные крысы.

Шоу «Голос. Дети»

Родители и друзья посоветовали двенадцатилетнему артисту поехать на известное шоу «Голос. Дети». И вот в феврале 2018 года Рутгер Гарехт удачно прошел кастинг и попал на слепые прослушивания. Если честно, он сам не до конца был уверен, что станет финалистом. Это был важный этап в его совсем еще небольшой биографии.

9 февраля юный талант появился на сцене шоу в очень странном наряде и исполнил не менее странную песню «Я милого узнаю по походке». Ни разу еще эту русскую народную песню не исполнял ребенок.

yandex_ad_2 Она звучала в исполнении:

цыганского певца Алеши Димитриевича;

Владимира Высоцкого;

Майка Науменко;

Она имеет немного «уличный», хулиганский характер, поэтому дети не брались ее исполнять. Эту песню посоветовал Рутгеру взять его дедушка. Мальчик немного изменил слова в ней, чтобы повествование велось от мужского лица. Необычный костюм помог мальчику подобрать костюмер из театра «Щелкунчик». Это была ассиметричная рубаха и свободные штаны из мешковины. Юный артист выступал босиком.

Уже на второй минуте к Рутгеру повернулись сразу три наставника: сначала Пелагея, потом Баста и в конце Меладзе. Все трое были немного шокированы от такой смелости, непосредственности и яркой артистичности. «Хорош!» — только и мог сказать Баста.

Когда перед мальчиком встал выбор наставника, он, недолго думая, выбрал Пелагею. После выступления дирижер Жилин попросил Рутгера показать небольшой номер, и он исполнил несколько акробатических приемов, к удивлению наставников. Конечно, Пелагея была очень рада, что такой талант пошел именно к ней. Кстати, команда Пелагеи впервые победила на этом конкурсе.

На следующих турах он исполнил песни:

«Офицеры» Газманова;

«Журавль по небу летит» Ю. Кима;

«За окошком месяц май»;

«Цвите терен».

В творческой биографии Рутгера Гарехта есть и другие песни:

«Ай-яй-яй»;

«Сыщики»;

«Нас бьют, мы летаем» и др.

За исполнение песни Олега Газманова «Офицеры» юный певец удостоился приза «Нюрнбергский процесс 70 лет». А песню «Нас бьют, мы летаем» он исполнил вместе со старшей сестрой, которая аккомпанировала ему на скрипке.

Также Рутгер признался, что любит исполнять песни из репертуара Олега Газманова, Григория Лепса и Владимира Высоцкого. Кстати, последнему он пытается подражать, воспринял его характерную хрипотцу и резковатость.

У Рутгера большой творческий потенциал, который поможет юному артисту совершенствоваться в будущем. Уже в таком возрасте он подает большие надежды, значит в скором времени, получив соответствующее образование, Рутгер сможет достичь немалых высот на эстрадной сцене. Несомненно, мальчика ждет большое будущее, если только он не передумает свернуть с творческого пути и не станет расслабляться и лениться.