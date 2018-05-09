Равняйсь, смирно: 10 звезд, которые родились в семье военных

Считается, что дети, чьи родители были военнообязанными, в будущем становятся очень общительными, разносторонними людьми, которые никогда не останавливаются на достигнутом.

«Летидор» изучил биографии знаменитостей, которые родились в семьях военных. Мы выяснили, как проходило детство будущих звезд и повлияли ли родители на решение своих детей при выборе профессии.

Starface.ru Самый известный шоумен и юморист российской эстрады Максим Галкин родился в семье военных. Его дедушка Георгий Прагин служил в танковых войсках, а отец Александр Галкин был генерал-полковником и возглавлял Главное автобронетанковое управление Министерства обороны РФ

Как и многие военные семьи, Галкиным пришлось много переезжать: Германия, Одесса, Бурятия, а после семья вернулась в Москву. Старший брат Дмитрий продолжил семейную традицию, а Максим с детства понимал, что не хочет связывать свою жизнь с армией.

Мои родители вообще никогда ни на чем не настаивали. У нас все свободно было. Мой старший брат вслед за отцом стал военным, потом бизнесменом. Дед мой, мамин отец, тоже был военным. Мне военную карьеру никто не прочил. Считалось, что наша семья уже достаточно отдала российской армии.

— рассказывал Галкин в интервью журналу «Сноб».

Мудрый родитель позволит ребенку самостоятельно выбрать занятие по душе, ведь с детства было понятно, что Максим — творческий человек. Он участвовал в школьных представлениях и великолепно пародировал разных людей — Галкин мог самостоятельно озвучить целый кукольный театр разными голосами!

Представляете, чего лишились бы зрители, если бы Максим все же решил в свое время надеть мундир?

portal.picture-alliance.com Австралийская актриса Кейт Бланшетт родилась под Мельбурном в семье морского офицера Роберта Бланшетта. История знакомства родителей будущей голливудской звезды весьма романтичная. Корабль, на котором служил отец Кейт, сломался и встал на ремонт в порту Мельбурна. Именно там он встретил школьную учительницу Джун и вскоре женился.

К сожалению, наслаждалась отцовским воспитанием девочка недолго — когда Кейт исполнилось 10 лет, Роберт скончался от сердечного приступа. Для ребенка это было серьезным потрясением. Именно тогда Кейт поняла, что каждый миг может стать последним.

Его смерть долгие годы, до рождения моих собственных детей, была главным событием жизни. Вероятно, это и сделало меня в смысле отношений в какой-то степени перфекционисткой…

— рассказывала оскароносная актриса в интервью Psychologies.

Маленькая Кейт решила, что будет во всем помогать маме и стараться обеспечивать безопасность своей семьи, как в свое время делал ее отец.

После того, как девушка оставила учебу в Мельбурнском университете, она оказалась в Египте. Именно там, в холле гостиницы, Кейт познакомилась с человеком, который предложил ей сняться в массовке фильма о боксе. Бланшетт с радостью согласилась, ведь у нее заканчивалась виза, да и денег уже почти не оставалось. Стоит ли говорить, что кроме гонорара получила будущая голливудская звезда? Она навсегда полюбила мир театра и кино. И этот мир отвечает ей взаимностью по сей день.

portal.picture-alliance.com Отец одного из самых популярных актеров Голливуда Дэвид служил в американской военной части в городе Идар–Оберштейн (Западная Германия). Спустя два года после рождения Брюса (а будущий «Крепкий орешек» — старший из четверых детей), Дэвид Уиллис завершил службу, и семья вернулась в Нью-Джерси.

Детство Брюса было довольно непростым. Мальчик сильно заикался и даже с трудом мог выговорить целое слово. Для того чтобы справиться с проблемой, он пошел в театральный кружок. Результат известен всем:

Уиллис избавился от проблемы и приобрел мечту — стать известным актером и покорить Нью-Йорк.

После окончания университета Брюс переехал в город своих грез и ходил на кастинги и пробы. Но все безрезультатно… Чтобы заработать хоть какие-то гроши, парень устроился на работу барменом, а в свободное от работы время он играл на губной гармошке в фольклорном ансамбле.

Но, как говорят, случайности неслучайны… В баре Уиллиса заметил режиссер — ему как раз нужен был «интересный парень» на короткую, но яркую роль бармена. Так Брюс впервые окунулся в мир кино.

На своем творческом пути Уиллис не раз сыграет роль военного или всемогущего супермужчины, который и в огне не горит, и в воде не тонет.

Что-то «Летидору» подсказывает, что тут гены дали о себе знать. Настолько убедительно играть подобные типажи по плечу далеко не каждому актеру.

www.starface.ru Российская актриса театра и кино Марина Александровна родилась в городе Кишкунмайша (Венгрия) в семье советского офицера. По долгу службы семья подполковника артиллерии Андрея Витальевича Пупенина много переезжала: сначала в Забайкалье, затем в Тулу, после в Ленинград, где Марина окончила школу с математическим уклоном и музыкальную школу по классу арфы.

Когда встал вопрос о будущем дочери, мнения девушки и ее родителей кардинально разошлись. Отец и мать хотели, чтобы Марина стала переводчиком и туристическим менеджером, но сама Марина мечтала о карьере актрисы.

Родители не стали настаивать на своем и поддержали желание дочери.

К слову, Марина не подвела. Она стала сниматься в кино еще во время учебы в Щукинском училище, а после его окончания стала актрисой театра «Современник».

www.starface.ru Телеведущий и актер Вадим Галыгин родился в белорусском городке Борисов, где прапорщиком в танковом учебном полку служил его отец Павел Галыгин.

Вадим был ответственным ребенком. Он помогал маме по хозяйству, нянчил младшую сестру, часами мог рисовать танки и, конечно, мечтал, как и папа, стать военным.

Несмотря на то, что Галыгину удавались публичные выступления, он прекрасно пел и танцевал, молодой человек все же решил поступить в Минское высшее военно-командное училище.

Но и там КВН его настиг. В Минском высшем военно-командном училище Вадим Галыгин попал в состав команды КВН «МинполитШа» и постепенно пришел к выводу, что все-таки военная служба — это не совсем то, что ему нужно.

Совмещая учебу и КВН, Галыгин дослужился до звания старшего лейтенанта и оставил службу.

Переехав в Москву, он стал резидентом Comedy Club. Но все равно, как признался Вадим журналу Maxim, в душе он романтик и военный человек.

Гай Пирс

portal.picture-alliance.com Гай Пирс родился в английском городе Или в семье новозеландского летчика-испытателя военно-воздушных сил Стюарта Пирса и учительницы Энн Кокинг. По долгу службы господин Пирс с семьей часто перемещался с континента на континент, а когда Гаю было три года, они обосновались в Австралии.

Когда мальчику исполнилось девять лет, его отец погиб в авиакатастрофе. Тогда Энн Кокинг распрощалась с преподавательской деятельностью, а чтобы обеспечить детям достойную жизнь и образование, занялась разведением оленей.

Наверное, это семейная трагедия так повлияла на Энн… Своего единственного сына она отвела не в летную академию, а в престижную школу, где воспитывали юристов, докторов и политиков.

Правда, Гай тайком мечтал об актерской карьере, а поэтому сбегал с уроков по праву на прослушивания. И, как показала жизнь, правильно делал.

Сериал «Соседи» с участием Гая Пирса стал культовым в Австралии.

www.starface.ru Николай Басков родился подмосковном городе Балашиха, где его отец Виктор Владимирович Басков проходил обучение в военной академии имени М. В. Фрунзе.

Когда маленькому Коле было два года, семья переехала в ГДР — там Виктор Владимирович дослужился до заместителя командира дивизии, а Елена Николаевна (мама будущей звезды эстрады) работала диктором на телевидении.

В ГДР Николай пошел в начальную школу, закончил второй класс, а после семья переехала в Новосибирск, где при школе мальчик начал посещать музыкальную консерваторию. К слову, свои творческие успехи Николай стал демонстрировать еще раньше.

Когда Коле исполнилось пять лет, мы с мужем отчетливо поняли, что на Николае наша военная династия прерывается, и не стали этому препятствовать. Нельзя было не заметить, что наш мальчик живет своим внутренним миром, и в его мире царят звуки, мелодии, ритмы. На своем примере я поняла, как важно найти профессию, которая была бы тебе по душе.

После семья снова вернулась в Москву. Виктору Владимировичу уже сулили звание генерала, но нужно было снова отправляться на новое место службы… Тогда отец решил пожертвовать своим продвижением по службе и остался в Москве, чтобы сын смог закончить свое образование и воплотить в реальность мечты.

www.starface.ru Народная артистка России, актриса театра и кино Елена Яковлева родилась в городе Новоград-Волынский (Житомирская область Украины). Вместе с родителями (отец Елены Алексей Николаевич — военнослужащий) девочка много переезжала, а поэтому сменила огромное количество школ.

Яковлева не раз признавалась в интервью, что знания военной жизни очень пригодились ей на съемках фильма «Анкор! Еще Анкор!», где она сыграла супругу военного, изменяющую своему мужу «ради его продвижения по службе».

Кстати, об актерской карьере Елена мечтала еще с детства.

Чтобы накопить на поездку в Москву, после окончания школы девушка работала комплектовщицей на Харьковском радиозаводе. Когда нужная сумма была собрана, Яковлева приехала в столицу и с первого раза поступила в ГИТИС.

Кстати, еще не раз Елене приходилось демонстрировать военные навыки в кино. Достаточно вспомнить ее яркую роль майора милиции Анастасии Каменской.

portal.picture-alliance.com Американский кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер Оливер Стоун родился в семье Луиса Силверстайна, который проходил воинскую службу в качестве советника по экономическим вопросам в берлинской штаб-квартире Дуайта Эйзенхауэра

Когда родители будущего известного режиссера развелись, 16-летний парень остался в Нью-Йорке на попечении отца (за это время Стоун успел окончить Пенсильванский колледж, недолго проучиться в Йельском университете, побывать во Вьетнаме и Мексике).

А спустя пять лет Оливер опять оказался во Вьетнаме. Правда, в этот раз он не преподавал английский язык, а участвовал в крупном сражении за базу огневой поддержки «Берт».

С двумя огнестрельными ранениями и несколькими наградами Стоун вернулся в Нью-Йорк и поступил в Университет на курс Мартина Скорсезе

Неудивительно, что дебютом Оливер Стоуна в кино стала короткометражная лента, посвященная Вьетнаму: «Последний год во Вьетнаме».

www.legion-media.ru Детство Марины Садковой (настоящее имя Маши Малиновской — прим.ред.) было нелегким. Отец — Николай Эдмарович Садков — рано развелся с ее матерью и отбыл служить в Уссурийск.

Маша потом не раз будет делиться с поклонниками, что ей не хватало отца — вплоть до своего совершеннолетия девушка не слышала и не видела своего родителя.

Папа — военный, служил в другом городе, а мы жили в Смоленске. И я не видела его несколько лет, он не звонил мне, не писал писем, не поздравлял с днем рождения. Я была на него очень обижена, потому что настал момент в моем подростковом возрасте, когда он мне был очень нужен, а его рядом не оказалось,

— разоткровенничалась Малиновская в программе «Звезды сошлись» на НТВ

Однако спустя долгие годы Маше с отцом удалось наладить отношения, сейчас он помогает ей в воспитании сына Мирона.

Фото: www.starface.ru Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!