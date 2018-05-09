«Они беззаветно любили Родину!»: Дарья Донцова напомнила о воевавших священнослужителях

65-летняя писательница Дарья Донцова известна как глубоко религиозный человек. Ей удалось победить рак, после чего ее вера еще больше укрепилась, она много времени посвящает молитвам и помощи нуждающимся. Накануне Дня Победы знаменитость решила напомнить о том, какой вклад сделали священнослужители в период Великой Отечественной войны.

Один из самых успешных современных авторов Дарья Донцова верит в Бога и считает, что все, что случается в жизни человека, послано ему с определенной целью. Писательница рассказала о служителях церкви, многие из которых пожертвовали жизнью ради борьбы с гитлеровским режимом, но боролись, так как хотели помочь фронтовикам.

Знаменитость напомнила, что после прихода советской власти священнослужителей не жаловали, поскольку акцент был сделан на атеизм — существование Бога опровергалось, а людей, которые верили в него и служили церкви, преследовали и даже убивали. Донцова отмечает, что у представителей РПЦ были причины не любить большевиков, но когда началась война, они вместе с другими воинами отправились защищать свой народ: «В 1941 году батюшки, матушки, диаконы, алтарники, чтецы, регенты, монахи и монахини взяли в руку оружие и отправились на фронт. Они понимали, что надо бороться с фашизмом, они беззаветно любили свою Родину, свято верили, что храмы поднимутся из развалин, что Матушка Богородица спасет Россию. С Крестом на груди, молитвой на устах, автоматом в руке, они — мужчины и женщины, шли в бой».

По словам писательницы, священнослужителям приходилось нелегко — они крестили детей в окопах, исповедовали под пулями, утешали травмированных и отпевали покойников. Были с народом и не делили его по политическим предпочтениям, получали ранения и погибали, но никогда не предавали свою веру и страну. Дарья Донцова отметила, что после войны гонения возобновились, храмы сжигали, а священников и монахов отправляли в ссылки, запрещали им молиться, уничтожали духовные книги. Автор многочисленных книг подчеркивает, что никакие запреты и ущемления не могли отнять у людей их веру и любовь к Богу, своей Родине и народу.

Подписчики благодарны писательнице за откровенный пост: «Упокой, Господи, души усопших рабов твоих в селениях вечных… Вечная Память». «Светлая Память. Скорбим и помним воевавших». «Да, были священники раньше!» «Они и сейчас такие! Я знаю много батюшек, которые настоящие пастыри. Не „были“, они и сейчас такие». «Низкий поклон всем тем, кто сейчас молится за все человечество». В период Великой Отечественной войны многие пытались внести свой вклад в приближение победы над фашизмом. Ранее мы сообщали о женщинах-медработницах, которые, рискуя жизнью на полях сражений, вытащили на своих хрупких плечах многих солдат.

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