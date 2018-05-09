Внутриматочные синехии: тайный враг женского здоровья

СодержаниеЧто такое внутриматочные синехииКакие причины приводят к появлению синехийКак заподозрить синдром АшерманаРазновидности внутриматочных синехийКак выявляют и лечат синдром Ашермана

Свадебное путешествия осталось далеко в прошлом. Молодые супруги усиленно работают над зачатием малыша. Однако желаемая беременность не наступает. Сама женщина замечает, что и месячные стали скудными, иногда вообще не наступают. В чем же причина? Их много, однако одной из них может стать такая не известная широкому кругу дам патология, как внутриматочные синехии. Однако она встречается гораздо чаще, чем кажется на первый взгляд, и очень сильно влияет на судьбу женщины. Что же это такое, как проявляется и есть ли способ бороться с этим заболеванием? Подробности в новой статье на портале MedAboutMe.

Что такое внутриматочные синехии

Слово «синехии» практически не знакомо людям, далеким от медицины, но его синонимами можно назвать спайки или рубцы. Это не совсем так, зато теперь становится понятна основная суть этого заболевания. В шейке матки или ее полости появляются своеобразные тонкие перемычки, которые стягивают стенки, препятствуя нормальной проходимости этих полых образований. Иногда их бывает настолько много, что они приводят к полной облитерации полости матки и обструкции шейки.

Внутриматочные синехии имеют другое название — синдром Ашермана. Впервые он был описан в самом конце XIX века у женщин, перенесших в прошлом выскабливание полости матки. Потом ученые и врачи из разных стран мира стали обследовать дам, перенесших аборты, воспалительные заболевания матки, в том числе послеродовый и постабортный эндометрит, ручное отделение последа после родов. У многих из них они обнаруживали своеобразные спайки в просвете цервикального канала и после появления рентгеновских методов исследования и в самой матке.

Несмотря на то, что проблема эта известна довольно давно, она до сих пор не решена. Есть современные средства помощи женщинам, однако говорить о победе над синдромом Ашермана еще рано.

Какие причины приводят к появлению синехий

Синдром Ашермана никогда не появляется у женщины без, как говорится, отягощенного гинекологического или акушерского прошлого. Он развивается у дам, которые начали жить половой жизнью, имели беременности, заканчивающиеся различным образом, переносили разнообразные внутриматочные вмешательства. В любом случае пуском для развития этого заболевания является травма базального слоя эндометрия (внутренней выстилки полости матки). Основные причины появления синдрома Ашермана следующие:

хирургическое прерывание беременности, выскабливание полости матки после родов, для диагностики, по поводу наличия полипов, ручное отделение последа после родов, постановка внутриматочной спирали, операции на матке — удаление миом, полипов, конизация шейки матки и др., замершая беременность.

Дополнительным фактором риска служит развитие эндометрита после перенесения состояния из списка, указанного выше. Изолированный эндометрит обычно не приводит к появлению синехий, правда встречается он крайне редко. Исключением является туберкулезный воспалительный процесс в полости матки, либо тот, что развивается после лучевой терапии по поводу злокачественных образований в гинекологии.

Как заподозрить синдром Ашермана

Женщина может самостоятельно заподозрить у себя появление внутриматочных синехий. Для этого заболевания характерны следующие специфические симптомы и патологические состояния.

Нарушение менструального цикла. Месячные длятся 1-2 дня или пропадают вовсе, при этом тест на беременность дает отрицательный результат. Причины в том, что спайки обтурируют просвет полости матки или шейки и менструальная кровь не может выйти наружу. Иногда она накапливается в свободных отделах органа, либо истекает обратно, попадая в брюшную полость. Эти состояния крайне серьезны, требуют немедленного вмешательства врачей. Вторичное бесплодие. То есть, ранее у женщины уже были в прошлом беременности, но в настоящее время все попытки добиться этого не завершаются успехом. Причина в том, что сперматозоиды даже здорового мужчины не могут достичь яйцеклетки из-за спаек, перекрывающих им путь. Даже если произошло оплодотворение, то эмбрион не может добраться до полости матки и имплантироваться. Привычное невынашивание беременности. Беременность наступила, однако спайки стягивают стенки матки, мешая нормальному развитию эмбриона. Происходит самопроизвольное прерывание или беременность не развивается.

Около 40% случаев беременностей у женщин с внутриматочными синехиями заканчивается выкидышем на раннем сроке, еще 23% — преждевременными родами. У 12% имеет место внематочная беременность. Около 30% женщин рожают в положенный срок (причем, тут идет речь, как правило, о дамах со спайками лишь в шейке матки), однако практически всегда появляются показания для проведения кесарева сечения. Нередко развивается приращение плаценты, ее предлежание (у 13% женщин).

Таким образом наличие синдрома Ашермана очень сильно сказывается как на менструальной, так и на репродуктивной сфере. Для того, чтобы такая женщина благополучно родоразрешилась, ей необходима врачебная помощь.

Разновидности внутриматочных синехий

Учитывая, что к появлению спаек приводят различные состояния, то и локализация процесса у женщин может быть различна.

Самым благоприятным прогнозом можно назвать случаи, когда синехии располагаются в области шейки матки. При этом, конечно, могут наблюдаться нарушения менструаций, иногда до полного их прекращения. Однако в случае, если произошло зачатие и имплантация эмбриона, беременность развивается нормально. Синехии в полости матки могут быть различными. В самом легком случае — это центральные спайки, которые не стягивают матку и не вызывают нарушение ее проходимости. В более тяжелых случаях полость может быть частично обтурирована вплоть до полной закупорки. Иногда спайки формируются как в полости матки, так и в шейке. Врачебный прогноз напрямую зависит от степени обтурации и распространенности процесса. Как выявляют и лечат синдром Ашермана

Наиболее информативным способом выявить наличие внутриматочных синехий является гистеросальпингография. В полость матки и маточные трубы через шейку вводится рентгеноконтрастный раствор, и на снимках врач может хорошо оценить проходимость этих органов. Также применяют магнитно-резонансное и ультразвуковое исследование.

Наличие спаек в полости матки и шейки является важным поводом для обращения к доктору с целью активного лечения. Однако парадокс заключается в том, что любое хирургическое удаление их и выскабливание нередко приводит к формированию новых. Синехии и рубцы остаются после любой операции и в данном случае есть риск, что после этого объем поражения станет еще больше.

Поэтому ведущим хирургическим методом лечения сегодня является рассечение спаек ножницами под контролем гистероскопии. Этот метод не требует больших разрезов, не так травматичен, как те, что применялись в прошлом.

Однако главная сложность этой проблемы заключается не только в удалении тех спаек, что уже есть, но и в том, чтобы не допустить формирование новых. Для этого ранее применяли внутриматочные гормональные средства (спирали), однако эффективность их оказалась не впечатляющей, к тому же они сами являются дополнительным фактором риска появления новых спаек.

На сегодняшний день для профилактики рецидива применяют отдельные пероральные гормональные средства, введение в просвет шейки и полости матки гелей, содержащих гиалуроновую кислоту. Последние показывают очень хорошие результаты, давая возможность забеременеть и родить женщинам, которые имели до этого очень печальный акушерский опыт, восстановить менструальную функцию и полноценную жизнь.

Пройдите тестТест на оценку вашего самочувствияДанный тест рассчитан ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН. Как вы чувствуете себя физически? Давайте проверим это тестом, предложенным португальскими специалистами. Он поможет Вам определить уровень Вашего самочувствия.