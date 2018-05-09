5 проблем, скрывающихся за маской асексуальности

Что это за птица -«асексуальность»? Особенность мировосприятия или психическое расстройство, девиация или новая сексуальная ориентация — однозначного ответа нет. Но есть несколько самозванцев, которые пользуются невинной маской целомудрия и скрывают свою коварную суть!

Тело

Гормональные расстройства (гипотиреоз, понижения уровня эстрогена у женщин, тестостерона — у мужчин), заболевания сердечно-сосудистой системы, хронические гастриты, сахарный диабет, молочница, вялотекущие инфекции мочевыделительной и половой систем, менопауза, постоянный стресс — все это понижает либидо, являясь причинами асексуальности. Каждый недовольный орган — это еще один гвоздь на скрипящем гробике постельных приключений. Организму не до того. Есть вариант, что проблемы со здоровьем лишь у одного из партнеров, а второй автоматически подстраивается, чтоб ситуация, в которой его «не хотят» была менее болезненной. Поэтому первым делом следует исключить органическую причину. Может быть, ваша асексуальность лечится курсом заместительной гормонотерапии? Эх, обидно, ведь только вчера вас сделали модератором на форуме асексуалов…

Что делать?

Сходить к эндокринологу, гинекологу. Если причина в вашем партнере, применить всю свою хитрость, умение говорить четко и аргументированно, как серьезная взрослая женщина, и отправить его к урологу-андрологу.

Грусть и печаль

Еще одной причиной утраты сексуального интереса может быть депрессия, и когда мы говорим «депрессия», мы имеем в виду упадническое настроение без видимой причины на протяжении последних 5−6 месяцев. Без всякой положительной динамики.

Что делать?

Депрессия не летает в воздухе и не вызывается определенным вирусом или бактерией. Чаще всего, к проблеме нужно подходить комплексно. Депрессии тоже бывают связаны с гормональными нарушениями, поэтому стоит пройти обследование у эндокринолога. Если «все чисто» — придется разбираться с первопричиной, желательно, с помощью психолога или психотерапевта.

Несчастное детство

Застарелая психотравма, присыпанная ворохом ложных воспоминаний. Что-то, что вы не готовы принять и все еще отрицаете. Возможно, проявление сексуальной агрессии по отношению к вам или слишком раннее столкновение с собственной сексуальностью. Может быть, вы «переели секса», и теперь вам хочется сесть на диету. Ответ в прошлом.

Что делать?

Если конкретной причины нет, оставить себя в покое на некоторое время. Вы не должны заниматься сексом, если не хотите. Вы имеете на это право, отнеситесь к себе с пониманием и сочувствием. Такой период. Если конкретная причина есть — помните, что секс — не самоцель, а следствие отношений между мужчиной и женщиной. Если физическая близость будет естественным и органичным продолжением процесса познания друг друга, вы перестанете ассоциировать травматичный опыт с текущим.

Я не такая как все!

Будем откровенны, помимо всего прочего, асексуальность — это модно. Случается, что любительница мейнстрима заглядывает в свой шкафчик, чтоб достать оттуда веганство, какой-нибудь клевый look или старый пленочный фотоаппарат, а вытаскивает вместе с ними и признаки асексуальности.

Что делать?

А зачем вам что-то делать? Это ведь часть вашего образа, на данный момент этот образ вам нравится. Радуйтесь жизни.

Это нехорошо!

Может быть, кто-то сказал вам однажды, что «ЭТО» — нехорошо. Может быть, вы сами себе так сказали. Строгая бабушка, религиозный отец, какой-нибудь родственник врач, любящий рассказать вам на досуге о ЗППП (заболевания, передающиеся половым путем), может быть, это мнение не было вашим?

Что делать?

У вас есть два варианта. Первый: всегда выключать свет, когда вы занимаетесь «этими нехорошими делами», пересилив себя и пытаясь избавиться от картинки в голове, как вся ваша семья на вас неодобрительно смотрит в этот момент, особенно, если вы проявляете фантазию!

Задайте себе честный вопрос: а что ВЫ думаете по этому поводу? Стыдно ли вам? Если да, то почему и перед кем? Может быть, «ЭТО» и нехорошо, но засовывать ярлыки в собственную подкорку, не удосужившись даже разобраться, что и почему на них написано — еще хуже.