6 непростительных мужских слабостей

Бесконечно длятся дебаты, какими чертами должен обладать мужчина. И поскольку достигнуть какого-либо консенсуса по данному вопросу не так легко, мы решили пойти от обратного и перечислить пороки, которые точно не должны быть у представителей сильного пола.

1. Жалость к себе

Это, пожалуй, самая отвратительная вещь, которая может быть присуща мужчине. Когда он выбирает путь жалости к себе и ждет ее от других, он обрекает себя на бездействие, не пытаясь исправить сложившиеся обстоятельства. Человек, который вместо решения проблем тратит силы на рассуждения о том, почему жизнь так ужасна, если в чем-то и преуспевает, так это в усилении своих страданий. Жалость к себе равносильна копанию собственной могилы. Человек с таким качеством не заслуживает жалости со стороны других, именно потому что она подпитывает данный порок.

2. Лень

Не зря же это качество является одним из семи смертных грехов, описанных Данте. Ленивый человек — дрифтер. Его отличает отсутствие амбиций, а зачастую и самоуважения. Заставить его что-либо делать может только какая-то необузданная внешняя сила, которая, скорее всего, нарушает его тленный покой. К сожалению, лень стала слишком распространенной чертой у представителей современного общества. Отчасти на это повлияли современные технологии, которые снизили уровень физической активности. Добавь к этому отсутствие интереса ко всему сущему и получишь типичный образец диванного мешка. 8 способов победить лень

3. Трусость

Страх — величайший обманщик, создающий иллюзию безопасности и ограничивающий человека совершать действия. Правда заключается в том, что большая часть того, что нас пугает, является доброкачественным, в отличие от опасностей, с которыми человек может столкнуться на войне или в прочих экстремальных условиях, где риск связан с физической травмой или смертью. Подумай об этом, прежде чем, например, отказываться от заманчивого делового предложения. Страх полезен, но только в случае его преодоления. Потому что храбрость — это не отсутствие страха, а его укрощение.

4. Зависимость

Человек может быть зависим от вредной привычки или определенных развлечений, либо он может находиться во власти конкретных людей. Во всех случаях он отчаянно верит, что объект его привязанности приносит бесспорное счастье и удовлетворение. Согласно буддийским учениям, зависимость является источником не радости, а, напротив, многочисленных страданий. Тот, кто видит единственный источник счастья в чем-то стороннем — это цепной человек, чья свобода ограничивается внешними факторами. Нужно принять во внимание, что привязанность может быть не только к человеку или объекту, но и к чувству гнева, жажде мести, горю, а также к какому-либо воспоминанию. 9 признаков зависимой личности

5. Слабость

Слабость бывает двух видов, но оба они одинаково пагубны для мужчины. Объяснять, почему мужчине не пристало быть слабым физически, мы полагаем, нет смысла. Зачем мужчине нужно быть сильным Вторая форма слабости — ментальная — по своей сути сложнее. Она исходит изнутри и выражается, прежде всего, нерешительностью. Сильный человек убежден, что может справиться с любыми проблемами, с какими бы он ни столкнулся. И, даже если ты сталкиваешься с неудачами, нужно сохранять стойкость и мужество. Так же, как и физическую, ментальную силу можно натренировать. Научись говорить «нет» мудакам, не пасуй перед трудностями и будь тверд в своих решениях. Делай подобное, и со временем ты сможешь говорить о себе как о сильном человеке.

6. Отсутствие воли

Отсутствие воли — главный из всех описанных пороков, поскольку является источником каждого из них. Человек без воли ни на что не способен: любая его мысль, любое дело заканчиваются, не успев начаться. Невозможность совладать со своими слабостями превращает человека в объект манипуляций обстоятельствами. Отсутствие попыток достичь желаемого приводит в конце концов к отсутствию появления самих желаний. Но, даже если ты чувствуешь в себе упавший моральный дух, не стоит отчаиваться. Пусть это и тяжело, но волевые качества можно выработать. Главное — не бояться трудностей, потому что они закаляют, и никогда, ни при каких обстоятельствах не сдаваться. Только воля отделяет тебя от животного