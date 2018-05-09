«Аршавин не достоин такой»: фанаты пришли в восторг от эротичного танца Барановской

Юлия Барановская опубликовала в Instagram видео, где она эротично танцует в окружении ярких мужчин. «Обладателем Гран-при фестиваля „Московская весна A Cappella“@moscowseasons стала группа из США Six Appeal @sixappealvocalband. Наградил их лично наш мэр Сергей Собянин . А я не смогла удержаться от танца с победителями», — подписала свой пост Барановская.

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Поклонники, привыкшие видеть ее на телеэкране в целомудренном виде, обомлели от столь яркой сексуальности ведущей. На Юлию сразу посыпались хвалебные комментарии: «Красивая, умная, воспитанная! Если представить идеальную женщину — жену, мать и т. п., то это Барановская!», «Боже, ты просто секс», «Молодец Юля! Роскошная просто!», «Какая же красотка. Так поднять голову после всего, что произошло в семье, просто нет слов какая молодец!», «Платье великолепно, а его хозяйка обворожительна!», «Если бы Аршавин не ушел, она так бы сидела дома с хвостиком», «Барановская супер… Аршавин локти кусает», «Красавица, фигура отпад, так держать», «Никчемный был этот Аршавин, детей бросил, не достоин он такой женщины потрясающей».

Напомним, прошло почти шесть лет с тех пор, как Барановская и Аршавин расстались. В гражданском браке у них родилось трое детей, которых Юлия воспитывает сама.