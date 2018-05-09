Ещё
«Аршавин не достоин такой»: фанаты пришли в восторг от эротичного танца Барановской
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Аршавин не достоин такой»: фанаты пришли в восторг от эротичного танца Барановской 

Teleprogramma.pro 49 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Юлия Барановская опубликовала в Instagram видео, где она эротично танцует в окружении ярких мужчин. «Обладателем Гран-при фестиваля „Московская весна A Cappella“@moscowseasons стала группа из США Six Appeal @sixappealvocalband. Наградил их лично наш мэр Сергей Собянин. А я не смогла удержаться от танца с победителями», — подписала свой пост Барановская.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1774841992829098717_390171932"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Поклонники, привыкшие видеть ее на телеэкране в целомудренном виде, обомлели от столь яркой сексуальности ведущей. На Юлию сразу посыпались хвалебные комментарии: «Красивая, умная, воспитанная! Если представить идеальную женщину — жену, мать и т. п., то это Барановская!», «Боже, ты просто секс», «Молодец Юля! Роскошная просто!», «Какая же красотка. Так поднять голову после всего, что произошло в семье, просто нет слов какая молодец!», «Платье великолепно, а его хозяйка обворожительна!», «Если бы Аршавин не ушел, она так бы сидела дома с хвостиком», «Барановская супер… Аршавин локти кусает», «Красавица, фигура отпад, так держать», «Никчемный был этот Аршавин, детей бросил, не достоин он такой женщины потрясающей».
Напомним, прошло почти шесть лет с тех пор, как Барановская и Аршавин расстались. В гражданском браке у них родилось трое детей, которых Юлия воспитывает сама.
Teleprogramma.pro: последние новости
Met Gala 2018: экс-супруга Абрамовича вышла в свет с ухажером-миллиардером Пелагея с мужем нарядились и отправились развлекаться без дочери Наталья Королева не смогла выглядеть соблазнительно в корсете и мини-юбке
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актриса пришла без нижнего белья на религиозный бал40
Агата Муцениеце разрушила семью1
Спились и обнищали: как живут поп-легенды 90-х67
Летучая показала «персик» в красном бикини42
Ужасная трагедия Кая из «Снежной королевы»3
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
08:43
Какими будут звезды в старости
Красота
01:05
Актриса пришла без нижнего белья на религиозный бал
Звёзды
06:26
Как понять, что ты тупой
Психология
04:21
Только роботов принимают на работу в ресторан
Еда
03:43
Раскрыли секреты мужчин, которые привлекают женщин
Психология
05:52
«Голые» джинсы» завоевывают улицы.
Мода
07:33
Что стало с Татьяной Овсиенко
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение