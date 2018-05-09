Звездные родственники, которые прозябают в нищете

Знаменитые актеры Голливуда, популярные артисты и телеведущие купаются в роскоши и деньгах, не зная забот, при этом их близкие родственники порой живут в буквальном смысле слова на улице.

1В это сложно поверить, но мужчина справа — Энтони Чикконе. Старший брат Луизы Чикконе , певицы и миллиардерши, известной как Мадонна . Журналисты нашли пожилого мужчину буквально под мостом в Мичигане, где он курил бычки в компании бездомных. Он пил, не работал и жил на подаяния. Не раз члены семьи обращались к Мадонне с просьбой вытащить Энтони из нищеты. Особенно когда по пьяни он сломал ребра и лодыжку. Певица отвечала отказом. Помог другой брат Мадонны, Кристофер. Отправил Энтони на реабилитацию, тот поборол алкоголизм и вернулся в семью.

Фото: Wiese/face to face/globallookpress.com, youtube.com 2Настасья Самбурская пока не прорвалась в Голливуд, но и по российским меркам живет неплохо. Берет 4 миллиона рублей за рекламный ролик. А вот ее мама — женщина с бейджиком «Лариса» (Терехова), продавщица в рыбном отделе. Старший брат Григорий — грузчик на оптовой базе. Так и живут в разных вселенных, не поддерживая общение.

Фото: Dmitry GOLUBOVICH/globallookpress.com, Руслан ВОРОНОЙ/Экспресс газета

3Аделия Зейдлер — старшая сестра того самого Джорджа Клуни . Кто бы мог догадаться? Однако папарацци в курсе и раз от раза фотографируют тетушку в нелепом наряде по дороге на работу. Мама двоих детей ведет скромную тихую жизнь в провинциальном городке Августа, штат Кентукки, не дает интервью и ездит на работу на стареньком автомобиле Volvo.

Фото: Dave BEDROSIAN/globallookpress.com, Legion-Media

4Согласитесь, футболист, миллионер и модель Дэвид Бэкхем и его сестра Линн не очень похожи? И жизнь это оправдывает. Старшая сестра Дэвида была замужем за уголовником (18 судимостей, за наркотики в том числе) и жила на пособие неимущим — 164 фунта стерлингов в неделю. Хотя брат подарил ей дом с четырьмя спальнями стоимостью 250 тысяч фунтов. У Линн трое детей, она живет в городке Ромфорд и с братом связь не поддерживает.

Фото: Andrew PARSONS/globallookpress.com, y60/globallookpress.com 5У Элисон Кэри, родной сестры Мэрайи Кэри , большие проблемы: ВИЧ, наркомания. Два года назад ее избили, она оказалась в больнице, лишилась жилья, сейчас живет на пособие. А тем временем Мэрайя потребовала $50 миллионов от экс-жениха Джеймса Паркера за расставание перед свадьбой. А еще удалила себе часть желудка, чтобы похудеть. Элисон же уверяет, что иногда ложится спать голодной. С женщиной не общаются ни звездная сестра, ни даже мать, оперная певица Патрисия Хики.

Фото: Regina WAGNER/globallookpress.com, youtube.com