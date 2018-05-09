Как стремиться к цели по линии наименьшего сопротивления на примере диет и похудения

Как достичь цели

Почему так важно развивать правильные привычки? Потому что действия, которые вошли в нашу привычку, мы делаем без участия мотивации или силы воли. Привычки формируются автоматически и требуют от нас минимум. Вот почему с ними так сложно расстаться, и именно поэтому мы должны использовать их силу.

Проблема сохранения долгосрочной мотивации перестает быть столь важной, когда мы полагаемся на привычки.

Люди, которые пытаются достичь нескольких разных целей параллельно, с большей вероятностью потерпят неудачу, их сила быстро закончится.

Как изменить привычки

Привычка состоит из:

стимула,

поведения

награды.

Очень часто можно услышать: «Я курю только тогда, когда пью», или «я пью только по праздникам». Это их привычка и неотъемлемая часть удовольствия. Общей проблемой также являются перекусывать во время стресса. Стимулом является стрессовая ситуация, поведением перекусы, а наградой — отстраненность от стрессовых мыслей.

Исследователи говорят, что для того, чтобы избавиться от привычек или создать новые, мы должны сосредотачиваться не на поведении (например, на еде или курении), а на стимуле. Поэтому мы не должны пытаться бороться с курением и едой. Изменить нужно лишь ситуации, людей и места, которые ведут к ним.

Например, если вы хотите начать готовить здоровые блюда, вы должны делать это в одной и той же ситуации, и в то же время. Это станет автоматической реакцией на обычную ситуацию в вашей жизни — например, вы готовите определенное блюдо каждый день после возвращения с работы. Если ужин вам понравился, это уже является наградой само по себе. Вы также можете расслабиться, просмотрев телевизор или погрузиться в чтение любимой книги. У нас есть стимул — возвращение с работы, поведение — приготовление обеда или ужина, и вознаграждение — вкусное блюдо или расслабление после ужина.

Сначала вы будете использовать свою силу воли, но со временем вы заметите, что поведение приведет вас к привычке. Если ваш день является лучшей ситуацией, чтобы поэкспериментировать с приготовлением блюда, тогда вы должны обязательно его использовать. Самое главное — поддерживать три основных фактора: стимул, поведение, награды.

Как достичь своей цели, а не переутомиться

Поскольку наша сила воли является ограниченным ресурсом, мы должны использовать ее с умом. Вместо того, чтобы задаваться вопросом, как достичь своей цели, подумайте о том, какие привычки вы должны развивать, чтобы достичь этой цели с наименьшими усилиями. Начните с действительно маленьких привычек, чтобы не навязывать силу воли. Вместо того, чтобы полностью изменить план питания, измените свой завтрак. Вместо того, чтобы тренироваться через один час в день, тренируйтесь в течение 5 минут.

Ваша сила воли позволит вам совершать эти маленькие и невинные действия, пока они не стану привычкой. Когда это произойдет — усильте эффект привыкания. Измените не только завтрак, но и ужин. Упражняйтесь на две минуты, а дольше. Трудно начать с больших дел, но вы можете легко начать с небольших вещей, а затем постепенно увеличивать их.

Как стремиться к цели перед лицом неудачи

Главное быть последовательным и регулярным, но исследования показывают, что время от времени нарушение вашей привычки является безобидным. Поэтому, если вы пропустите тренировку или скушаете упаковку печенья, не отказывайтесь от всего, чего вы достигли. Делайте то, что делали до сих пор. Ваша привычка не будет нарушена из-за одной неудачи.

Люди, которые легко достигают своих целей, создают подходящие привычки. Благодаря этому, они не полагаются на мотивацию, и не исчерпывают свои возможности. В свою очередь, те кто предпринимает огромные усилия в начале, редко выдерживают свой план, когда их сила воли исчерпана.

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