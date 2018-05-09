Разговор по душам: как выпустить на свободу женские карьерные амбиции

Формально с женщинами-руководителями в России все в порядке — их количество неуклонно растет. По данным международного рекрутингового агентства Hays, 53% женщин хотели бы занимать высшие посты в своих компаниях. Но их карьерные достижения останавливаются на уровне среднего звена, большинство руководящих постов у мужчин. Только 15% женщин в России доходят до уровня CEO. И это проблема не только нашей страны. По данным международного валютного фонда, слабый пол составляет 50% трудящихся Европы, женщин среди топ-менеджеров гораздо меньше, чем мужчин. Есть причины, мешающие дойти женщинам до вершины карьерной лестницы.

По мнению немецкого ментора Ангелики Вагнер, карьерному росту слабого пола во многом мешают психологические блоки. Это сомнения в себе, размытость карьерных перспектив и проблемы самопрезентации. Преодолеть эти страхи и сомнения можно разными способами, и самым эффективным является сотрудничество с ментором, считает Ангелика Вагнер. По статистике возглавляемого ею Гамбургского центра поддержки женщин, 80% клиенток после двух–трех сеансов общения с ментором совершили качественный рывок в своей карьере.

Ментор и наставник

В России менторство развито не очень сильно, ближе всего к нему находятся коучинг и наставничество. Разница в том, что коуч владеет технологиями, которые помогут преодолеть какую-то ситуацию, но, в отличие от ментора, он сам лично ее не переживал. Ментор же имеет личный опыт решения похожих проблем.

Наставник обучает своего подопечного технически правильным действиям: как общаться с клиентами, как проводить совещания. Но он не учит думать и принимать решения. Ментор же — это бизнес-психолог, его ключевая задача не дать человеку карту с построенным маршрутом, а научить ориентироваться на местности, помочь в развитии и выйти на новые для себя уровни сознания и мотивации.

И тому, кто вышел на новый карьерный уровень, важно именно это. Впечатляет опыт Марка Цукерберга . В одном из интервью он рассказывал, как ему было сначала сложно на посту гендиректора Facebook. Не с кем было посоветоваться — не будешь же спрашивать у подчиненных, в самом деле. И Цукерберг целенаправленно начал общаться с равными себе по положению, но более опытными Стивом Джобсом Биллом Гейтсом . Они, по сути, и стали менторами Марка: не будучи вовлечены в деятельность его компании, они могли со стороны дать оценку его действиям и подсказать какое-то решение. Сейчас тридцатитрехлетний Марк Цукерберг входит в список богатейших людей мира, а бренд Facebook занимает пятое место в ежегодном рейтинге Brand Finance-2018.

Как искать ментора

Сначала стоит определить круг людей, которые уже находились в подобной ситуации и успешно ее прошли. Сразу же оцениваем, насколько человек доступен для общения. Далее надо понаблюдать за потенциальным ментором, сходить на его выступления на форумах или конференциях, оценить его проекты и то, как он их реализует, собрать отзывы от тех, кто с ним контактирует. Но самое главное — личный отклик при очной встрече, понимание психологической и эмоциональной совместимости с человеком. Для женщины лучше, если ее первым ментором тоже будет женщина: она лучше, чем мужчина поможет снять те самые чисто женские психологические блоки и комплексы.

Главная ценность ментора — в его успешном опыте. В зависимости от решаемых задач ментор может быть чиновником, бизнесменом, спортсменом. Лучше не гнаться за публичностью потенциального ментора: за красивыми медийными выступлениями и титулами может не быть главного — стабильных заработанных денег и успешно реализованных кейсов. Также абсолютно не важна страна происхождения ментора, если, конечно, его задачи не связаны с тем, чтобы освоиться в новом для себя культурном коде.

В чем поможет ментор

Во-первых, в решении прикладных задач. Допустим, у вас появилась новая зона ответственности, в которой вы еще недостаточно компетентны. Ментор, который прекрасно владеет этой специализацией, поможет во всем разобраться.

Во-вторых, в умении находить оптимальные решения в режиме мультизадачности 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Здесь ментор ставит вас в ситуации, после которых вы начинаете сами видеть пути решения проблемы, быстро находить нужные решения и воплощать их в жизнь.

Следующий уровень менторства — это психологическая поддержка. Топ-менеджер постоянно находится под сильным внешним давлением. Это может быть что угодно — от личных проблем до высоких рыночных рисков. Ментор учит сопротивляться влиянию дестабилизирующих психологических факторов.

Как оценить результат

Вы приходите к ментору с волнующими сложными вопросами по сфере вашей деятельности, в которой вам нужна поддержка или решения. В процессе работы решения находятся, вопросы проясняются, моральное состояние выправляется — скачок в развитии становится очевиден. Сигналом того, что работа с ментором на данном этапе закончена, может стать первая же непродуктивная сессия.

Как организовать процесс

Как только вы определились с кандидатурой потенциального ментора, нужно действовать по привычной схеме: назначить ему личную встречу и договориться об условиях проведения менторских сессий. Иногда бывает, что человек не готов в данный момент вести стороннюю историю, ему не интересно. Но, как правило, к менторству подходят серьезно, как ментор, так и менти, и таких досадных коллизий не случается.

После того, как принципиальная договоренность о совместной работе достигнута, стороны ее юридически фиксируют — заключают договор. Ментор представляет какую-либо компанию, чаще всего консалтинговую, или же он является владельцем собственного бизнеса. Количество встреч с ментором зависит от каждой конкретной ситуации. Средняя стоимость услуг ментора составляет 20 тысяч рублей за часовой сеанс.

Где встречаться

Это очень важный момент, ведь от психологического комфорта участников менторской сессии зависит ее результат. Здесь опять же все сугубо индивидуально и зависит от предпочтений и ментора, в первую очередь.

Обращаться к менторам стоит женщинам, либо работающим под сильным давлением, либо желающим сделать карьеру в традиционно мужских профессиях и отраслях, например, в строительстве, добыче полезных ископаемых или IT. Женщин-CEO в этих сферах — не более 4%. Это свидетельство того, что гендерные барьеры и традиции в этих бизнесах очень сильны. Для их преодоления женщине потребуется фантастическая вера в себя, сильнейшая мотивация и несгибаемая карьерная целеустремленность — как раз то, что активируют в человеке менторы.

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