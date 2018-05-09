Как правильно собрать чемодан?

Заранее составьте список вещей, которые вы планируете взять с собой.

Не за горами долгожданный сезон отпусков. Независимо от того, куда москвичи отправятся отдыхать, с собой все равно придется брать чемодан. «Вечерка» предлагает список советов, которые помогут упаковать его правильно.

Собирать чемодан необходимо хотя бы за два дня до вылета. Конечно, можно оставить это дело на последний день. Но оказавшись уже в аэропорту, можно с ужасом вспомнить, что загранпаспорт остался лежать на трюмо, а билеты — на тумбочке.

Для облегчения задачи желательно составить список вещей, которые понадобятся во время поездки и отдыха.

Понадобиться ли теплый свитер в начале июня в Таиланде? А зонт? Вполне возможно, что вас по прибытии в страну могут встретить дожди, поэтому предварительно нужно посмотреть прогноз погоды. Таким образом часть вещей можно будет отсеять уже на начальном этапе сбора чемодана.

Полотенца брать не стоит, поскольку в гостинице их должны предоставить бесплатно, а также мыло, шампунь и гель для душа. Их можно купить и в местном супермаркете.

Кроме того, лучше подумать, сколько пар обуви понадобиться во время отдыха. Зависит от того, какие места планируются к посещению. Кстати, упаковывать чемодан нужно слоями, а начинать лучше с обуви. Для экономии места носки можно засунуть в обувь. Следующий слой — джинсовый, далее — парфюм, бутылки с алкоголем. Сверху выкладывается слой из футболок и рубашек.

Рекомендуется складывать одежду так, чтобы во время отпуска не брать в руки утюг, — талант, которому можно легко научиться. Достаточно свернуть вещи валиком. Так они займут мало места и не помнутся. Однако, если одежда во время транспортировки все-таки помялась, то ее следует повесить на вешалку в ванную, включить горячую воду и подождать несколько минут.

Деньги, как и документы, в чемодан класть не стоит.

"Вечерка" рекомендует заранее оставить в чемодане свободное место для сувениров для друзей и близких.

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