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В «Массандре» провели переукупорку вина 1945 года
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В «Массандре» провели переукупорку вина 1945 года 

BFM.RU 1 час назад
На винодельческом предприятии «Массандра» прошла переукупорка раритетных образцов вин, хранящихся в коллекции, — «Портвейна красного Крымского» и «Педро Крымского» урожая 1945 года, сообщает РИА Новости, ссылаясь на официальный сайт предприятия.
Бутылки аккуратно освобождают от сургуча, вынимают старую пробку и с наименьшим проветриванием укупоривают новой. Вместе с тем изучаются физико-химические показатели вина. Таким образом эксперты определяют, на каком этапе развития оно находится и какова перспектива дальнейшей выдержки. Подобные действия по сохранению коллекционного вина необходимо проводить раз в 15-20 лет.
«Работу с коллекционным вином не случайно часто сравнивают с работой искусствоведа, изучающего, к примеру, живопись или архитектуру прошлых веков. Ведь оно тоже своего рода хранитель истории и способно передавать информацию от одного поколения виноделов другому», — говорит генеральный директор «Массандры» Янина Павленко.
Победный 1945 год представлен в коллекции «Массандры» более чем тремя тысячами бутылок вина 30 наименований — это портвейны, мускаты, мадера.
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