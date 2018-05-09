Почему «бывшие» нас «не отпускают»: комментарий психолога

Почти у всех у нас есть «бывшие». В интернете про них слагают шутки и легенды, мы шутим про них с друзьями, а иногда даже дружим с ними. Но что делать, если они не такие уж и смешные? Что если после расставания они не последовали словам «уходя-уходи»? Давайте поговорим о тех, кто не расстается с вами даже после того, как у вас появляется новая влюбленность.

Злые и надоедливые бывшие — кто они? В моей жизни встречалась парочка ужасающих историй, которыми хотелось бы поделиться. Во первых, сразу можно сказать, что принято шутить на тему бывших девушек, которые звонят, пишут пьяненькие смс и потом пропадают до выходных. Поверьте! Они-ангелы (по сравнению с реально злыми бывшими).

История Катерины, 26:

С Димой мы познакомились, когда мне было 17. Он был старше меня на 8 лет, и я, конечно, влюбилась в него с первого взгляда. Нечего и говорить — даже и не мечтала, что он посмотрит на меня. Но по странным стечениям обстоятельств, он посмотрел на меня (и даже позвал на свидание). В первые несколько наших встреч я была на седьмом небе, в голове гудело, пол уплывал из под ног — вот так мне было классно просто быть рядом. У нас все очень быстро закрутилось, уже скоро (учась в 11 классе) я часто оставалась ночевать у Димы. Иногда он вел себя странно, даже вызывающе, но я все ему прощала. Не могу сказать, что это были идеальные отношения — было пролито много слез, иногда дело доходило до драк. Но я ужасно его любила и все прощала. Так прошло полтора года нашей совместной жизни. За это время мы расставались столько раз, что это казалось мне чем-то обыденным. Как пойти на обед в офисе или уехать на выходные куда-нибудь. Перед самым расставанием амплитуда наших отношений была на самом нормальном уровне — все было тихо, гладко, уютно. Затем внезапно Дима предложил мне выйти за него, я согласилась, мы целых две недели строили планы на будущее, а потом расстались навсегда. Всему есть предел (особенно когда постоянно подходишь к нему вплотную). Мы расстались очень ярко, гневно, со скандалами и прочими атрибутами пары, которая питается такими эмоциями. На тот момент мне было всего 18, поэтому все казалось сверхдраматичным. Казалось бы: на этом наша история должна была закончиться как страшный сон, но это был далеко не конец.

Вскоре у меня появился новый парень. Все было как в милых французских фильмах: мы ходили в театр на дурацие и неудобные места, гуляли по ночному городу, читали друг другу вслух Набокова, дарили цветы. И тут внезапно в этот вудиалленовский сюжет вмешался Дима. Однажды он увидел нас вместе на улице, и уже никак не мог отпустить. Каждый день мне стали приходить сообщения разного рода (от признаний в любви до угроз и обратно). Он стал буквально преследовать нас везде, встречать на улице, подходить, гладить меня по голове и спине, мило общаться с Лешей (мой парень на тот момент). Нервы Леши стали очень быстро сдавать, в то время как Дима всячески пытался вывернуть любую ситуацию в свою пользу. Он приезжал к моему дому, сидел около него в машине часами, пока я не появлялась. При любом удобном случае говорил: «А ты помнишь, что мы с тобой поженимся?». Это было УЖАСНО. Настолько ужасно, что Лешина любовь ко мне не выдержала такого удара и он оставил меня. После того, как Дима разузнал, что мы расстались, он тут же перестал меня донимать. Дескать, живи счастливо. И одна.

Спустя время (пока я пыталась понять что происходит в моей жизни) у меня появился еще один возлюбленный. Тогда мне казалось, что я уже очень взрослая и не попадусь на уловки Димы, если он даже и появится в моей жизни. И (о, ура!) все начиналось прекрасно — Дима давно не подавал признаки жизни, я была свободна, как птичка. И вот мой новый мч собирается представить меня своим друзьям, мы идем гулять, по пути в бар я захожу в банкомат снять деньги… И встречаю там Диму! Моему удивлению не было предела. Решив, что после всего, что он сделал, я могу с ним не здороваться, я вышла с каменным лицом из банка и направилась к мч и друзьям. По пути я уже поняла, что фигура Димы тянется за мной. Дальше было хуже — он подошел, обнял меня и спросил таким влюбленным голосом: «Катя, а это твои новые друзья? Ты меня им представила? Нет? Ну тогда я сам. Я жених Кати. Дима.» ЗАНАВЕС. Лицо мч, его друзей (и, наверное, моё) надо было видеть. Что уж говорить, наши отношения снова долго не продержались. Дима вернулся в мою жизнь и не собирался уходить. Через полгода меня снова оставили одну.

Не стоит говорить о том, что никакие просьбы, угрозы, разговоры на него не действовали. Попытки моих парней поговорить, подраться, вызвать милицию не вызывали у него никакой реакции. В какой-то момент мне было даже страшно, потому что его настойчивость была совершенно дикой. Он мог встретить меня на улице и потянуться поцеловать в губы, мог приехать к моему дому и спать там до утра… Это был кошмар.

В конце концов, я приняла решение переехать в другой город и попробовать пожить там. Скажу честно, мне это помогло — мы уже не могли так часто случайно пересекаться, у нас не было общих любимых мест, я не боялась заходить в места, где могу его встретить. Но спустя некоторое время это все равно произошло. Полагаю, это было дело случая, но мы снова встретились. Я очень долго не могла потеряться, он снова взялся провожать меня до дому (я не хотела, но он просто плелся позади меня всю дорогу). Я шла и рассуждала: сколько же лет этот человек преследует меня? Сколько он не дает мне жить? А он шел сзади и улыбался. Мне было страшно, его одержимость становилась чем-то зловещим.

Шел пятый год преследования. Дима все еще не оставлял меня в покое, но уже реже писал и звонил мне, мы реже виделись вживую. Тогда у меня появились первые серьезные отношения (которые длятся по сей день). Когда я поняла, что больше не хочу терять людей из-за этого живого багажа, который тащится за мной, я решила сразу рассказать об этом своему мч. Как ни странно, он отнесся ко мне с пониманием. Тогда я впервые ощутила какую-то защиту, поняла, что есть рядом человек, с которым будет не страшно обрубить эту несчастную нить. Я назначила встречу и, впервые в жизни, не почувствовав страха, рассказала Диме все, что я думаю по поводу наших отношений. Что я боюсь его преследований, что я не люблю его, что мы никогда не будем вместе, не поженимся, что я хочу, чтобы он был счастлив, но не со мной. Он сказал, что все понял, довез меня до метро и пропал на очень долгое время. Поначалу мне было даже как-то непривычно. За все эти годы он стал частью моей жизни — я всегда знала, что он рядом. Но с этим чувством пришло еще одно — ощущение свободы и отсутствия страха. Я больше не боялась встретить его, не боялась его действий и слов. Я переступила через свой страх, и от этого он стал мне казаться абсолютно невесомым. Не могу сказать, что он полностью исчез из моей жизни. Нет. Но он стал тенью самого себя. Второстепенным персонажем, который смазывается у меня в сознании.

Я поняла одну важную вещь: в такой ситуации самое первое, что нужно сделать — не бояться и не акцентировать внимание на преследовании. Игнор — это то, чего преследователь ждет меньше всего. Главная его цель — оттянуть как можно больше на себя внимания, поэтому вы должны лишить его даже малейшего своего взгляда. Надеюсь с вами не произойдет ничего подобного.

Комментарий психолога: Давайте честно разложим по полочкам то, что происходит в таких ситуациях. Можно ли преследователя было назвать бывшим? Если пара уже год, как не живет вместе, и все еще продолжает выяснять отношения. Это говорит о том, что отношения всё еще не закрыты, причем с обеих сторон. Вы либо все ещё верите, надеетесь и ждете, что он изменится, и тем самым привязываете бывшего к себе. Либо обижаетесь, злитесь, мстите и… опять же держите максимальную эмоциональную связь с партнером. Ненависть настолько же крепкий «клей», как и любовь. Вы зависите друг от друга, и это уже нездоровые отношения. До тех пор, пока в вашей жизни присутствует образ бывшего, в ней не сможет появиться новый человек. Точнее, гипотетически, появиться он сможет, только он придет в вашу жизнь, посмотрит, что эмоционально «место занято». Причем неважно, любовью или ненавистью к другому человеку. И как пришел, так и уйдёт. Где ваши границы личной жизни? Если с человеком вы уже попрощались в семейном плане, разъехались, для чего вы позволяете ему оскорблять вас, унижать, доходить до рукоприкладства? Вывод — вы не умеете отстаивать границы своей личности, своего пространства, своей жизни. Более того, вы для какой-то странной цели дали своему бывшему возможность общаться с новым партнером и получили последствия. Без способности отстаивать свои границы сложно строить независимую и счастливую жизнь. Стоит уметь защищаться от манипуляций со стороны. Делать это, когда знаешь как, достаточно просто. Расскажу о том, как понять, что ваши границы нарушены. Агрессия, злость, раздражение — вот сигналы, показывающие вам, что ваши границы были нарушены и внутри вашего личного пространства уже вовсю кто-то топчется. И неважно, разрушает он ваш внутренний мир или нет. Реагируйте на эти эмоции как на сигнал. И после такого сигнала будет замечательно, если вы сумеете выпроводить «гостя» за границы и закрыть их на замок. Собственно, именно этот навык и стоит тренировать — серьезное и спокойное состояние выведения человека за границы собственного внутреннего мира, способность показать границу, которую он нарушил, и объяснить, что этого больше делать не стоит.

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