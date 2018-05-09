Было — стало: как сложилась жизнь участниц группы «Девочки» через 15 лет после распада коллектива

В начале нулевых группа «Девочки» в составе Ирины Дубовой, Валентины Рубцовой, Липы Тетерин и Татьяны Герасимовой исполняла вот такие песни с незатейливыми текстами.... и снимала простые клипы. Даже представляя группу на фестивале «Бабий бунт» VJ MTV Александр Анатольевич сказал: «Это самая несерьезная группа!».

Затем в 2000-х начался расцвет девичьих групп, в частности появились «ВИА Гра» и «Блестящие». «Девочкам» стало тяжело с ними конкурировать и коллектив распался. Каждая из девушек занялся своей карьерой.

Ирина Дубцова пошла на «Фабрику звезд-4» и победила в проекте. Певица сделала успешную сольную карьеру. В 2004 году Ирина вышла замуж за солиста группы Plazma Романа Черницына , от которого в 2006 году родила сына Артема. В 2008 году брак распался. Сейчас Дубцова скрывает свою личную жизнь, но с удовольствием делится с миром своими карьерными достижениями.

Самая сексуальная участница группы Татьяна Герасимова пока не обрела личного счастья. Она не была замужем, у нее нет детей. Герасимова с февраля 2005 года ведет передачу «Армейский магазин» на Первом канале. Она много путешествует по всему миру. По словам Татьяны, она была уже в 86 странах мира и не собирается останавливаться на достигнутом.

Липа Тетерич после распада группы также ушла на телевидение. Она много лет работала на канале МУЗ-ТВ, на радио, а сейчас перешла на канал «Россия». Липа замужем, воспитывает двоих детей. Она увлекается йогой и часто делится с поклонниками фото со своих тренировок.

Валентина Рубцова переключилась на кино. Сначала она играла в сериале «Универ», а затем из этого проекта образовался отдельный ситком «СашаТаня». В свои 40 лет актриса продолжает успешно играть студентку. Поддерживать себя в форме ей помогает йога и растяжка. Валентина замужем за диджеем Артуром Мартиросяном. В декабре 2011 у пары родилась дочь.