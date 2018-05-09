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Хохломская роспись украсит сувенирную продукцию к ЧМ-2018
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Хохломская роспись украсит сувенирную продукцию к ЧМ-2018 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Представители АО «Хохломская роспись» продемонстрируют сувенирную продукцию, посвященную ЧМ-2018 в рамках пресс-конференции 11 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Презентация пройдет в ГЦСИ «Арсенал». Собравшимся покажут новую коллекцию сувенирных изделий и аксессуаров, а также расскажут об их создании.
В презентации примет участие «Миссис Россия 2017» Полина Диброва, которая в 2018 году стала «Лицом Хохломы». В ходе пресс-конференции она расскажет о своем сотрудничестве с АО «Хохломская роспись».
На предприятии не ограничились выпуском сувениров со знаменитыми узорами, для болельщиков чемпионата подготовлена специальная программа мероприятий.
В этом году хохломские мастера также готовят уникальный сувенир-символ, который займет место на главной площади Нижнего Новгорода. Напомним, в прошлом году таким символом стал глобус-мяч, который встречает гостей города на железнодорожном вокзале.
Ранее сообщалось, что право размещать в Нижнем Новгороде нестационарные торговые объекты в период проведения ЧМ-2018 разыграют на аукционе.
Фото: government-nnov.ru
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