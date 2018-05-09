12 признаков, которые выдают злых людей

Каждому из нас хочется верить в собственную проницательность. Мы убеждены, что без труда распознаем злых и коварных людей в своем окружении. Но истинное зло иногда очень умело маскируется разными способами — в результате не избежать горечи разочарования.

По каким признакам можно с большей или меньшей уверенностью можно отличить зло? Нужно, разумеется, верить в то, что люди в целом — хорошие и милые и от души желают нам счастья и процветания. Но и проверять иногда совсем не повредит.

Собственная реальность

Такие люди словно бы живут в параллельном мире — и все бы ничего, и на здоровье. Но они упрямо и упорно насаждают свои идеи другим людям, убеждая всех и каждого в своей правоте и пробивая бронь вашей энергетической защиты. По-настоящему коварный персонаж постарается сделать так, чтобы вы начали сомневаться в правдивости всего, что с вами происходит: в том, что вы делаете и говорите, в фактах из прошлого. Причем правда будет настолько искусно перемешана с ложью, что вы не будете уверены вообще ни в чем.

Передергивание фактов

Злые и склонные к манипуляциям люди отлично умеют работать с фактами. Из правды они сделают полуправду, там и до откровенной лжи не так уж далеко, но вся информация будет подаваться с кристально честными глазами задушевным голосом. Выдернуть фразу из общего контекста, поменять факты местами, слегка приукрасить один факт, подменить другой. В этом коварные люди — настоящие мастера.

Недоговаривание и умалчивание

Злые люди не то чтобы откровенно врут — нет, просто ту информацию, которая им не выгодна по любым причинам, они могут не озвучивать или даже прятать. Придраться будет не к чему: в случае обнаружения скрытой ими информации они просто сделают удивленные глаза: ведь вы не задавали вопроса, следовательно, они имели полное право не давать ответа. Важность скрытой информации при этом может быть любой.

Переубеждение

Когда ситуация заходит в некий тупик, угрожающий репутации манипулятора или ставящий под угрозу нужные им отношения, они могут начать переубеждать вас или откровенно вводить в заблуждение.

Тут не может быть никаких сантиментов: злые люди часто лгут. Неважно при этом, по какой причине так происходит: по привычке, из выгоды любого рода или потому, что они сами верят в то, что говорят.

Избегание ответственности

Нет, никакой ответственности за сделанное они не несут. Более того, обвинят вас в том же — и вы действительно почувствуете себя виноватым. И несчастным.

Манипуляции

В этом им нет равных. Они точно просчитывают стратегию и умело манипулируют, не останавливаясь ни перед чем, если им нужно достичь своей цели.

Неспособность дружить

Даже если они производят впечатление дружелюбного добряка, дружить они не умеют. Если же и проявляют сочувствие или помогают кому-то — это случается исключительно тогда, когда злым людям это выгодно или полезно.

Беспощадность

Злые люди не умеют жалеть никого. Даже себя, но нам от этого ничуть не легче. Они используют людей в своих интересах — жестко и безжалостно.

Навязчивость

Когда злой персонаж знает, что вы очень заняты, он сделает все, чтобы отвлечь вас от дедлайна. Почему? Просто потому, что ему так хочется.

Двойная жизнь

Иногда оказывается, что у близкого — два лица. И жизней — две, а то и больше. И никто точно не знает, какая из масок — настоящая и когда он искренний. Может оказаться, что никогда. И ни с кем.

Полный контроль

Злые люди одержимы идеей контроля всего и всех. Это понятно — слабыми и покорными проще манипулировать и управлять. Они и вопросов задавать не станут.