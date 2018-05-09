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Кайли Дженнер и Трэвис Скотт дали волю чувствам
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Кайли Дженнер и Трэвис Скотт дали волю чувствам 

Журнал ОК! 1 час назад
Телезвезда Кайли Дженнер и хип-хоп-исполнитель Трэвис Скотт больше не стесняются. Недавно они вместе появились на бале Института костюма Met Gala-2018, а спустя несколько дней попали в объективы папарацци. Знаменитости открыто демонстрировали теплые чувства друг к другу: поцелуи, объятия, улыбки.
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт
Напомним, ранее Дженнер и Скотт отправились отдыхать на Карибы. Там они отпраздновали день рождения дочери Сторми, которая появилась на свет в феврале.
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