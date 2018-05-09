За чертой

Пенсию Юля встретила со всем условным набором самостоятельной женщины: муж потребовал развод, квартиру продали, кот сдох. Причиной семейного разлада стали «классовые» различия: муж-инженер с высшим образованием в преддверии 60-летия осознал, что не может больше мириться с женой-парикмахером. Узость мышления, считал он. Катастрофа, была уверена Юля. Ушел не к молодой, а к погодке, зато преподавателю русского языка в старших классах. Можно, конечно, было звонить этой полюбовнице, устраивать истерики, требовать возвращения. Но хотелось забиться в угол и молчать.

Юля впала в депрессию, перекрасила волосы в черный цвет, встретила старую клиентку: 83 года, хирург, специализация — операции на сосудах головного мозга. Доктору нравилась Юля, ее легкая рука и укладка, а потому парикмахер благодаря связям врача отправилась в санаторий — подлечить нервы и проверить сосуды.

Спустя полгода Юля опять перекрасилась в блондинку и поехала к еще одному врачу — специалисту по блефаропластике — и избавилась от старившего ее нависшего века.

Что способствовало перенастройке, вычислить сложно: открытость ли взгляда или извечное упрямство, а может быть — пенсионный возраст. Но Юля вдруг вспомнила о женских энергиях, ароматических свечах и любимых духах.

Еще спустя полгода за деньги друга — генерала в отставке — Юля с подругой отдыхала в Абхазии и планировала поход на дискотеку с курортным знакомым. Он, по-военному щелкая каблуками начищенных туфель, говорил ей: «Блеск ваших глаз сводит меня с ума, вы — колдунья!» Юля хохотала в ответ и показывала фляжку с «приворотным зельем» — пять лет выдержки, столько же звезд и исключительно полезное воздействие в гомеопатических дозах перед танцами. Оно заставит блестеть любые глаза.

Где-то там, под другим, не южным небом, на котором не видно звезд, бывший супруг пережил первый инфаркт и осознал, что пора позвонить бывшей. Потому что с нынешней существуют различия финансовые и непримиримые: ее взрослые сыновья прожили сумму за проданную квартиру и ждали новых субсидий. Юля трубку не взяла. Ей некогда переигрывать прошлое. Она вошла во вкус. Поняла, что жизнь за пенсионной чертой полна свободы, путешествий и новых впечатлений. Записалась на курсы китайского языка, латиноамериканских танцев и в клуб любителей чтения.

Мой руководитель считает, что любая история любви — трагична по сути своей. Моя Юля могла бы поспорить. Потому что любовь бывает разной — к детям, внукам, супругам и путешествиям. Потому что незачем беречь сервиз «Мадонна» до особого случая. Надо пить чай сегодня — с подругой, другом-генералом или сыном. Надо выучить китайский, чтобы на Великой стене встретить местного жителя, сказать ему: «Ни хао!» — и понять сказанное в ответ. Отстучать на языке кастаньет строчки из Есенина «Пускай ты выпита другим…» Идти вперед, потому что вся жизнь — это история любви. И она не может быть печальной. Ведь это только твой выбор — быть счастливым за любой чертой.