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Красноярец разбил себе голову во время Парада Победы
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Красноярец разбил себе голову во время Парада Победы 

360tv.ru 1 час назад
В соцсети опубликовали снимок молодого человека с пробитой головой, который якобы потерял сознание во время парада в Красноярске. Об этом сообщило «НГС Новости. Красноярск».
Краевой Минздрав уже прокомментировал случившееся. Молодой человек на фото попросту переоценил свои силы, пытаясь поднять на плечи свою девушку. Парень не удержал ее, и они оба рухнули на асфальт, в результате чего он разбил себе голову. Девушка отделалась легким испугом, молодого человека отвезли в ближайший травмпункт. Информация об обмороке была фейком, сотрясение мозга тоже не подтвердилось.
Семилетняя девочка получила сотрясение мозга во время похода с мамой в супермаркет. Там на нее упали пятилитровые баллоны с водой, которые стояли в пять рядов в высоту.
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