Как определить, что на вас наведена порча

Пастырский опыт гласит, что прежде чем считать что-либо сверхъестественным, нужно все естественные причины просмотреть и отвергнуть.

Заместитель декана исторического факультета Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного университета Филипп Ильяшенко рассказал «Вечерке» о бесовской одержимости.

— Действительно, в таких первоисточниках, как «Слово Божие», «Евангелие», «Благая Весть», «Священное Писание», а также в жизнеописаниях выдающихся святых есть указания на людей, которые приходят в некоторое соприкосновение с бесовской силой. Она вселяется в них, — отмечает Филипп Александрович. — Господь в Евангелии сам нам об этом говорит.

Священное Писание пишет об одержимом нечистым духом человеке, который «разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его».

— Какая-то невероятная сила охватывает человека, совершенно ужасное состояние, — продолжает Филипп Ильяшенко. — Есть свидетельства того, что один человек мог быть одержим тысячами бесов.

По его словам, церковь учит, что всякое греховное состояние — есть состояние некой одержимости, греха. Источником же греха является бесовская сила.

— В этом смысле, тот, кто грешит, так или иначе взаимодействует с этой силой. Если же он не хочет с ней взаимодействовать, то от грехов нужно избавляться, — сказал Ильяшенко.

Кроме того, во многих источниках — от Священного Писания до житейской литературы — засвидетельствовано колдовство. То есть некие сверхспособности, которые человек получает от злой силы. Поэтому и навести порчу могут только те, кто обладает бесовской силой.

— Нейтрального состояния нет. Либо получаешь силу от бога в виде святости, прозорливости, чудотворения, либо от злой силы в виде колдовства. Какого-то «серого» состояния нет, только «белое» и «черное», — сказал Филипп Александрович.

Кроме того, человек самостоятельно не сможет определить, наведена ли на него порча. Он должен обратиться за помощью к священнику, опытным духовникам.

Существует пастырский опыт, который гласит, что прежде чем считать что-либо сверхъестественным или думать о том, что что-то может иметь сверхъестественную природу, нужно все естественные причины просмотреть и отвергнуть.

— Элементарно человек может быть психически больным. Такому человеку нужно просто таблетки пить, — заключил Ильяшенко.

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