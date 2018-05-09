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Саратовские курсантки прошли по Красной площади в коротких юбках
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Саратовские курсантки прошли по Красной площади в коротких юбках 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Вольский военный институт материального обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулёва принял участие в Параде Победы. Напомним, курсантки из Вольска участвуют в важном для страны мероприятии уже третий год подряд. Когда 9 мая 2016 года по Красной площади впервые прошел женский сводный расчет, английское издание The Mirror обратило вниманием на форму девушек. Журналисты пошутили, что Владимир Путин намерен таким образом «оглушить врага армией мини-юбок».
Этот год не стал исключением. Вольские курсантки блестяще промаршировали 9 мая 2018 года по Красной площади, снова поразив зрителей своей выправкой и красотой. Не оставили равнодушными наблюдателей и белые юбки девушек, обнажившие стройные ноги будущих военных выше колен.
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