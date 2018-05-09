«Это Синистер»: британская семья сняла видео с жуткими явлениями в доме

Семья англичан ‐ Роберт, Полина и их взрослый сын Берри ‐ продолжают жаловаться на дом с призраками в городе Грейвзенд на северо‐западе графства Кент в Юго‐Восточной Англии. Они живут в этом месте уже десять лет, но совсем недавно смогли заснять на видео паранормальную активность. Правдоподобность этих записей изучили журналисты The Mirror и пришли к выводу, что в доме действительно происходят события, напоминающие сюжет из американского фильма ужасов «Синистер».

Семья категорически отказывается называть свои фамилии, чтобы не привлекать внимание «охотников за привидениями», которые станут ломиться в их дом, навязывая свои услуги.

Семья начала замечать пугающие явления еще шесть лет назад. 33-летний Берри уверен, что в его спальне находится «портал в иной мир». Демон преследует его с раннего детства, утверждает 54-летний отец семейства по имени Роберт. Когда мальчику было восемь он спас его от падения из окна. «Он звал его», — пояснил обеспокоенный родитель.

Мебель в доме живет своей жизнью, а картины часто падают на пол. Жуткие явления уже отпугнули друзей и соседей, которые боятся заходить к ним в гости. В этом году отец решил установить камеры наружного наблюдения, чтобы попробовать записать паранормальные явления и доказать сомневающимся, что он говорит правду. И у него получилось.

В разное время камера зафиксировала необъяснимые передвижения предметов. Сначала двинулась кофейная кружка, когда Берри пытался залить в нее кипятка, затем резиновые перчатки слетели с кухонной столешницы, а на других кадрах видно, как на месте разворачивается стул. Кроме того, двери открываются и закрываются сами по себе в ночное время.

Семья хотела воспользоваться услугами профессионального экзорциста, но побоялась отпугнуть духов своих покойных родственников. «Может быть это моя мама или папа», — рассказал Роберт.

52-летняя мать Полина считает, что в их доме поселился дух монаха, который почему-то преследует ее сына. Берри уже трижды замечал в доме тень этого призрака. В итоге англичанин начал заниматься смешанными единоборствами.