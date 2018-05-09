Житель Якутска устроил фейерверк у фонтана, чтобы сделать предложение возлюбленной

На Комсомольской площади Якутска возле центрального фонтана местный житель сделал предложение руки и сердца своей девушке. Видео разместил паблик yakutsk_news во «ВКонтакте».

Предложение руки и сердца было обставлено широко и красиво. Приятели жениха расположили свои автомобили вокруг фонтана так, что образовалось романтическое «сердечко». Из центра фигуры к радости очевидцев в небо взмыл фейерверк.

Приняла ли девушка предложение влюбленного — не сообщается. Впрочем, на одном из мелькнувших в видео кадров она уже держит в руках роскошный букет белых роз.

В окружении советских и американских ветеранов в ходе шествия «Бессмертного полка» в США один из исторических реконструкторов Роб Белл сделал предложение своей девушке Триш ДеАрмонд. Радостное событие произошло у мемориала павшим во Второй мировой войне в Battery Park. В этом случае доподлинно известно, чем закончилось предложение руки и сердца: девушка ответила согласием.