Дочь, я боюсь

Найти выход из непростой жизненной ситуации, справиться с решением самой сложной проблемы читателям поможет наш психолог.

Здравствуйте, уважаемые сотрудники «Вечерней Москвы»! Если это возможно, прошу вас передать мое письмо психологу Ларисе Пыжьяновой.

Очень надеюсь, что она поможет мне найти выход из сложившейся в моей семье ситуации, а если говорить проще, не даст мне сойти с ума.

Мне 34 года, у меня муж, двое детей, 12 лет и 4 года, с нами живет и моя мама. Я всегда считала, что нам с мужем повезло: мама никогда не вмешивалась в наши отношения, напротив, если мы ссорились, умела найти слова и аргументы, чтобы погасить конфликт. Она наша незаменимая помощница: старшая дочка и изостудию, и спортивную секцию посещала только благодаря бабушке, которая водила ее туда все детство.

И вдруг все изменилось. В последнее время мама как одержимая смотрит все новостные программы, политические ток-шоу и только и говорит что о предстоящей войне. Прихожу с работы, а маленькая дочь встречает меня со слезами: «Мама, а бабушка сказала, что нас всех убьют!» Мама начала делать запасы «на случай атомной войны»: закупает тушенку, крупы и говорит, что семье надо немедленно переехать в деревню за 400 км от Москвы, там у нас дом, который строил еще мой дед. Я хотела отвести маму к психотерапевту, но она категорически отказывается. Посоветуйте, как мне успокоить ее?

Елена Н., Москва

Здравствуйте, Елена! Мне очень понятны ваши переживания. Страх — это во многом иррациональное чувство. Я слишком хорошо знаю, как сложно бывает воздействовать на человека, охваченного страхом, какими-то логическими доводами. Кроме того, страх эмоционально очень зарази телен, и в этом заключается его опасность.

Его трудно держать в себе, им хочется делиться, вот бабушка и делится им — с внучкой, с вами…

Елена, ваша мама принадлежит к поколению людей, которые с полным доверием относились ко всему, что слышали с экранов телевизора. А еще она из поколения детей, чьи родители пережили страшную войну. Поэтому вашей маме очень сложно не поддаться эмоциональному заряду телепередач, которые она смотрит. Но спросите ее, стала бы она сознательно проводить время в очаге инфекции? Не сомневаюсь, что в ответ вы услышите — конечно, нет.

Однако эмоциональное заражение — это такая же реальность, как заражение вирусное или бактериальное.

Как же быть? Могу поделиться с вашей мамой личным опытом. Работая в МЧС и постоянно сталкиваясь лицом к лицу с осознанием хрупкости бытия, в какой-то момент я вдруг поняла, что мне становится страшно жить. Жить в мире, где даже твой дом перестал быть твоей крепостью, потому что дома горят, взрываются, обрушиваются на мирно спящих в них людей. Где трагедией может закончиться поход в ресторан или магазин, любая поездка.

И ведь для этого не надо никакой войны. Тогда я решила, что выбор у меня крайне ограничен: или «лес, землянка и коза», или максимально полное проживание каждого дня своей жизни. Я выбрала второй вариант.

Елена, поговорите с мамой, скажите, что понимаете ее страхи, переживания, ее материнское желание спасти и защитить, сохранить жизнь самых дорогих и любимых людей. Но жизнь — это то, что происходит с каждым из нас здесь и сейчас.

Поэтому, пытаясь защититься от абстрактных угроз будущего, мы лишаем себя счастливой жизни сейчас. Спросите у мамы, о чем она мечтает, что ее радует или способно порадовать.

Постарайтесь добиться, чтобы она вспомнила, что когда-то хотела сделать, но всегда откладывала «на потом». И объясните ей, что это «потом» наконец наступило. Она наконец-то может прочесть книги, которые еще не успела прочитать, послушать чудесную музыку, которую пока не слышала, посмотреть множество прекрасных фильмов, побывать в тех местах, где еще не бывала, увидеться с дорогими людьми, на встречи с которыми все никак не хватало времени и сил.

Зачем слушать, как чужие люди на экране телевизора что-то эмоционально друг другу доказывают, если это время можно провести, читая любимой внучке хорошую книгу или обучая ее чему-то интересному? А можно пойти в ближайший парк, где уже зелено и так хорошо дышится, или встретиться с подругой, которую так давно не видела. А почему бы не съездить в ту самую деревню, где сохранился старый дом, где прошло ее детство?..

Я не знаю, что выберет ваша мама, но я совершенно уверена: она может сделать много хорошего, доброго, того, что будет дарить радость не только ей, но и окружающим ее людям. Только будьте терпеливы и приложите максимум усилий, чтобы убедить ее, что жить надо здесь и сейчас — в реальном времени. Обсудите, что вы можете делать всей семьей, а чем, помимо домашнего хозяйства, мама хочет и может заняться сама.

Елена, могу предположить (и вы должны быть к этому готовы), что сразу у вас может и не получиться такой разговор. Не исключаю, что мама ваша будет сопротивляться, отмахиваться, обижаться на вас, подвергать критике и обесценивать все, что вы будете ей предлагать. Пусть вас это не смущает, продолжайте! Мягко, на настойчиво и терпеливо. Слова, поступки, личный пример, любовь и забота… А чтобы не опускались руки, вспоминайте, что сказал Кутузов в «Войне и мире»: «Взять крепость не трудно — трудно кампанию выиграть. А для этого нужно терпение и время».

КАК БЫТЬ

— Не игнорируйте страхи матери и не обесценивайте их, для нее они реальны, а ее поступки — это попытка справиться со страхом и хоть как-то взять ситуацию под контроль.

— Постарайтесь сместить фокус внимания мамы на жизнь «здесь и сейчас».

— Пусть вспомнит, о чем она мечтала, и решит, что из этого можно сделать сейчас.

— Страх потери жизни можно заменить радостью ее проживания. Подумайте вместе, чем и как можно наполнить вашу общую жизнь.

ПСИХОЛОГ

Лариса Пыжьянова

Кандидат психологических наук, практический психолог, специалист в области экстремальной психологии. Более 10 лет работала в Центре экстренной психологической помощи МЧС России. В 2007 году стала начальником отделения «Горячая линия», в 2014-м — замдиректора центра. Занималась организацией автоматизированной информационной системы «Психолог», объединившей психологов МЧС по всей стране. Как психолог участвовала в ликвидации более 45 чрезвычайных ситуаций. Автор 20 научных и научно-популярных статей и публикаций.

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