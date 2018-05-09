Блогер Вера Афанасьева: Скорблю и помню

Мой дед Петр Иосифович Юрин окончил Балашовское лётное училище и всю войну служил в лётном полку. Участвовал в обороне Ленинграда и Сталинграда, дошёл до Берлина. Был неоднократно ранен, награждён орденами и медалями, дослужился до звания старшего техника лейтенанта.

А бабушка, Вера Васильевна Евсеенко, окончившая то же училище, работала в Новосибирске в управлении Аэрофлота и растила мою маму.

После войны дед сначала служил в Германии, бабушка и мама поехали с ним. Потом вернулся в Саратов, построил дом, работал в аэропорту.

Но война, конечно, сломала ему жизнь: после фронта он сильно пил, умер в 60 от сердечного приступа. Очень любил меня маленькую, и я помню его, очень хорошо помню.

Сохранились его довоенные и военные фото, военный билет, награды, его письмо с фронта в Новосибирск.

Сейчас я очень жалею, что не расспросила маму и бабушку о том, как воевал дед, как они жили в тылу, а потом в Германии — глупая была. А теперь некого спросить.

И плохо мне, и тошно оттого, что я была так невнимательна к своим самым близким людям. А ведь они пытались мне рассказать, и мама, и бабушка.

Скорблю и помню.