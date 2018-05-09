Юнкоры «ВМ» помогли пенсионерке поставить родных в ряды «Бессмертного полка»

У «ВМ» есть одна очень хорошая традиция — мы всегда стараемся откликнуться на просьбы людей, позвонивших в редакцию. Особенно — если это просьбы такие, как у пенсионерки Ирины Васильевны Рощинкиной.

Несколько лет назад она попросила нас помочь и найти добровольца, который бы пронес портреты ее родных в шествии «Бессмертный полк». Сама она по состоянию здоровья сделать это не может. И вот уже третий год подряд мы неизменно выполняем эту почетную миссию. На этот раз портреты двух отцов и дяди Ирины Васильевны — Василия Георгиевича Шишмакова, Василия Петровича Шарова и Анатолия Ефимовича Багрянова — пронесли юные корреспонденты «Вечерней Москвы».

ЛЮДИ ЖЕЛЕЗНОЙ ВОЛИ И БОЛЬШОГО СЕРДЦА

Ирина Васильевна — ровесница Победы. Ей 73 года. Поэтому все ее воспоминания — о том, какой была жизнь после войны. Мы сидим на маленькой кухне, пьем чай, а Ирина Васильевна настраивается на сложный для нее разговор.

— Да, не удивляйтесь, у меня два папы, — говорит она, а голос звенит — от слез. — Но родной отец Шаров Василий Петрович умер, когда мне было два года. Он прошел всю войну, а скончался в 1947-м — последствия ранений. Но маме повезло — она встретила Василия Георгиевича, который стал мне настоящим отцом.

О своем втором отце Ирина Васильевна рассказывает с гордостью.

— Он был миллионщиком, — и увидев наши удивленные лица, тут же поясняет. — Он налетал более двух миллионов часов. Служил штурманом в 12-м Гвардейском авиационном Гатчинском полку дальнего действия. С первых дней войны в бою. А после служил штурманом Московского авиационного отряда особого назначения, занимался ледовой разведкой.

Появление Василия Георгиевича в их с мамой жизни Ирина Васильевна считает самым счастливым моментом.

— Мама сдавала ему комнату, — рассказывает она. — Однажды, видя, что едим мы очень скудно, он принес домой гороховый суп. Откуда его взял — не знаю, но я была в восторге! И от этого самого восторга плюхнулась лицом прямо в тарелку. Так все и завязалось у родителей.

Василий Георгиевич редко говорил о войне. Старался вспоминать только счастливые моменты. Одно из них — встреча с братом в Берлине.

— Папа родился в многодетной семье. И на войне воевали его братья, — делится рассказами Ирина Васильевна. — Каково же было удивление папы, когда уже в Берлине он узнал, что его разыскивает брат Павел Шишмаков. Всю Европу прошагали и встретились в Берлине!

Еще одно из ярких воспоминаний от отце — уже послевоенное. Чтобы получить допуск к полетам, летчики должны были не только пройти медкомиссию, но и сдать историю КПСС

— Приходит мой папа с работы, кушает, ложится на диван и историю КПСС берет читать, — вспоминает Ирина Васильевна. — Я смотрю на него и жду — может он со мной поиграет. Но минут через пять из-под книжки «История КПСС» слышен храп. Не давалась папе история КПСС.

Как говорит Ирина Васильевна, Василий Георгиевич «руками мог сделать все». Так в бараке, в котором они жили, появилась детская скамеечка.

— Он слишком рано от нас ушел, — и голос Ирины Васильевны дрожит. — Мы так и не узнали, что же произошло 7 августа 1957 года, что пошло не так. Знаем только, что самолет разбился, экипаж погиб, возвращаясь в Москву с задания. По тем временам были очень шикарные похороны. Похоронили всех летчиков на Головинском кладбище. Мраморные плиты на шесть человек и один общий памятник с надписью «Людям железной воли и большого сердца, погибшим при исполнении служебного долга…».

Ирина Васильевна помнит последний день, когда они виделись с папой. И уверена — он что-то предчувствовал. У летчиков так бывает.

— Утром, когда мы завтракали, он рассказал маме, что ему приснилось, будто их самолет загорелся и он выпрыгнул из него.

Отец Ирины Васильевны действительно выпрыгнул из самолета. После смерти Василия Георгиевича им принесли ключи от дома, которые были у отца с собой.

— У отца была опасная работа, — говорит Ирина Васильевна. — даже я, еще девчонка это понимала, хотя он и не рассказывал дома ничего — работала подписка о неразглашении. Один раз он вернулся с задания с половиной седых волос и раной на руке. Сказал, что «неудачно упал». Мы с мамой, конечно, не поверили. Но и уговаривать бросить полеты не стали. Люди, прошедшие войну, привыкли смотреть в лицо опасностям. Это были люди стальной закалки.

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ

9 мая 2018 года. 15:00. В одной руке — табличка с фотографиями, в другой — флаг Союза Советских Социалистических Республик. На куртке, у сердца, — георгиевская ленточка. Из динамиков льются хорошо известные песни — и все они о войне. Нас, участников «Бессмертного полка», — миллион. И все мы пришли отдать дань памяти своим родным и близким, победившим в той войне.

Наши прадедушки ушли на войну совсем молодыми, некоторые из них так и не вернулись с нее. Мы помним их и гордимся.

До этого я ни разу не была 9 мая на Красной площади, не пела военные песни под баян веселого дедушки, не видела целые семьи с маленькими детьми, которые несут портреты родных. Великая Отечественная война казалась мне чем-то далеким. Но сегодня что-то изменилось для меня.

Одна женщина нашла в море фотографий фамилию бойца, служившего бок о бок с ее отцом. Короткий вопрос — короткий ответ. И объятия. Завязался разговор. Оказалось, что они искали друг друга несколько лет. А встретились здесь, на шествии «Бессмертного полка». Случайность? Возможно. Но есть в этом и некий иной смысл. Люди хранят память о войне, о своих родных.

— А я, признаться, и не знал, что СССР сыграл такую большую роль во Второй мировой войне, — признается студент из Ирландии Мерти. — несколько месяцев назад я приехал в Россию учиться. И только здесь узнал многие факты. Меня впечатляет, с каким уважением вы относитесь к ветеранам. А еще я понял смысл вашей песни «Праздник со слезами на глазах». Ведь за всем этим торжеством, радостью встреч стоит великая трагедия.

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