Закройте шторы! Соседей возмущает голая парочка

33-летняя Карин Стоун и ее 34-летний муж Джей Джей были ошеломлены, когда получили странную записку, в которой соседи в грубой форме осудили их за то, что они не зашторивают окна, когда переодеваются.

Британская семейная чета живет в городе Ньюкасл. Карин работает менеджером в офисе, а ее муж — диджеем. Однажды, когда девушка вернулась с работы, Джей показал ей записку, которую кто-то повесил им прямо на входную дверь. Пара предположила, что послание оставили им пожилые люди из соседнего дома.

В записке была просьба о том, чтобы супруги пользовались шторами и не сверкали обнаженными телами перед окнами:

Не могли бы вы, пожалуйста, закрывать свои шторы, когда одеваетесь или раздеваетесь. Нам надоело видеть ваши обнаженные попы

Грубая записка понастоящему возмутила Стоунов. Ведь в ней было еще и предупреждение о том, что одним письмом дело не ограничится: «Мы и впредь будем сообщать вам обоим о вашем неприличном поведении».

Джей недоумевал: «Какого черта, почему кто-то вообще заглядывает в мои окна!» Карин проявила мягкость, заявив, что если бы соседи постучались в дверь и высказли свое замечание лично, то она бы, возможно, даже извинилась. Супруги не придумали ничего лучше, чем продолжить войну записок и отправили ответ: «Прекратите пялиться в наши окна, вы, любопытные Варвары!»

Пишите в комментариях, как бы вы поступили в подобной ситауции.

В сеть попала информация, кто станет следующим холостяком

Звездные красавицы, которые подурнели после развода

Читайте также: