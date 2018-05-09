Ирена Понарошку призвала читателей помогать ветеранам

Телеведущая опубликовала в Инстаграме несколько фотографий ветеранов, сделанных в разные года 9 мая на праздничных шествиях.

"Парады, марши, стихи и песни, фильмы и фотографии военных лет, пилотки, георгиевские ленточки — уже завтра все это потеряет актуальность. И снова все на год забудут о ветеранах", — с горечью признала Ирена. Именно поэтому девушка рассказала читателям о фонде «Старость в радость», который заботится о людях, проживающих в домах престарелых.

Если в день праздника к пожилым людям приезжают волонтеры и многие добровольцы, то уже на следующий день рядом с ними остаются только санитарки. «В больших интернатах бывает одна нянечка на 30-50 лежачих больных. Для них возможность просто умыться утром, есть сидя, а не лёжа, выезжать гулять на улицу — счастье», — поделилась с читателями телеведущая.

Девушка заметила, что каждый человек может отправлять небольшую сумму в фонд или привозить свежие продукты, необходимые для ухода за престарелыми вещи. Понарошку добавила, что 500 рублей — не критичная для любой семьи сумма, которая может существенно улучшить жизнь пожилых людей.