Как сделать план тренировки в боевых искусствах частью жизни

Многим спортсменам удается оставаться в форме даже после тридцати лет опыта в боевых искусствах, и вы можете сделать то же самое.

Совет No1 Разминка должна быть с медленным движением и постепенным ускорением. С возрастом этот процесс стал более важным, поскольку вы становитесь старше. До и после сеанса тренировки нужно выполнить общую процедуру растяжения, чтобы помочь разбить спайки и накормить мышцы кровью, т. е. дабы помочь ускорить их восстановление. Сочетание гибкости и силы — вот ключ к успешной тренировке. Силу тренировки создают мышцы, но ограничивает ее общий диапазон движения. Растягивание может противодействовать этому эффекту, так как разжигает мышцы, то есть они становятся больше в объёме.

Совет No2 Возможно, вам необходимо изменить свое отношение и точку зрения. В нашем стремлении к совершенству, мы иногда уделяем большое внимание званию, титулу или цели, которые не обязательно связаны со значимыми жизненными целями. Стремитесь к достижению чувства полного здоровья и самооценки в дополнение к конкурентным требованиям.

Боевые искусства — это дисциплина, которая должна дополнять ваш образ жизни здоровьем и долгой жизнью.

Вместо того чтобы рационализировать ваш нездоровый выбор или использовать прошлые достижения в качестве предлога дабы не прилагать усилий, возьмите на себя ответственность за новые свершения. Иными словами, делайте отчет своего успеха.

Совет No3 Боевые искусства, как правило, не являются наиболее эффективной аэробной деятельностью. По сравнению с другими аэробными упражнениями, активность боевых искусств низка, потому что практикующий мастер обычно не находится в постоянном движении. Итак, измените это, участвуя в нон-стоп-аэробных упражнениях в течение 30 минут, по крайней мере, три раза в неделю. Ваше сердце полюбит вас.

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