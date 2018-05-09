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В Уфе пропал мужчина, страдающий частичной потерей памяти
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В Уфе пропал мужчина, страдающий частичной потерей памяти 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В столице республики объявили сбор добровольцов. Уфимцев просят помочь в поисках 30-летнего Марата Гареева.
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Женский форум
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