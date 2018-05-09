Почему планирование дня накануне вечером повысит вашу продуктивность

Неважно, что вы предпочитаете — календари или списки дел. Есть один универсальный метод, известный как «метод Иви Ли». Его суть заключается в том, чтобы в конце дня записывать пять самых больших дел на следующий день и расставлять их в порядке важности.

Самые эффективные системы продуктивности довольно просты. Но мы все равно продолжаем искать советы на эту тему, потому что, как бы иронично это ни звучало, так мы чувствуем себя продуктивными. Если вы целый день будете читать статьи об эффективности и тайм-менеджменте, вы не станете продуктивным. Единственный способ найти что-то подходящее для себя — пробовать.

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Я сам постоянно экспериментирую с различными системами эффективности, потому что многие, о которых я уже знаю, больше не работают. Недавно я понял причину своих непродуктивных дней. Я просто не планировал их накануне вечером.

Ежедневно мы обладаем ограниченной силой воли. С каждым нашим принятым решением она ослабевает. Если вы не будете планировать дела накануне вечером, вы просто будете тратить свою силу воли на расстановку приоритетов. Перед сном записывайте список дел на завтра, и тогда вы будете меньше уставать и сэкономите свои на более важную и значимую работу. Вы поразитесь, когда узнаете, насколько высокой может быть ваша продуктивность. Когда вы не знаете, что вам нужно сделать, вы будете заняты, но не продуктивны.

Вот как выглядит мое утро:

75 минут работы (чтение/письмо); завтрак/душ/зарядка; подготовка к предстоящим встречам; электронная почта и социальные сети.

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Составьте четкое расписание своих дней, так вы будете выполнять больше полезной работы. Ваш график не должен быть жестким. Вы можете менять его, как захотите, в зависимости от настроения.

Первый час рабочего дня самый важный. Он задает тон всему оставшемуся дню. В идеале вы должны тратить это время на важные занятия.

Если вы будете отвлекаться на уведомления, оповещения, вибрацию и звонки, остаток дня вы проведете так же. Составляйте дела на завтра сегодня вечером, тогда вам не придется тратить время на то, чтобы собраться с мыслями и приступить к работе.

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