Работа мечты: как успешно пройти испытательный срок

Не забывайте, что во время испытательного срока работодатель будет присматриваться к вам и выискивать даже самые незначительные ошибки. Другими словами, все ваши малейшие промахи будут расценены как профессиональная непригодность. Но не переживайте. На самом деле большинство руководителей настроены на долгосрочные отношения, поэтому если они достаточно мудры, то вовремя смогут указать вам на ваши недочеты и даже помочь, если вдруг у вас что-то не получается. Поэтому вам тоже следует включить голову и постараться укрепить свои позиции, если вы действительно не хотите потерять работу своей мечты.

Забудьте о стеснительности

Нет, мы не имеем в виду, что вы должны сразу же проявить все свои лидерские качества, открывать дверь с ноги и занимать лучший стол в офисе, даже не посмотрев, свободен ли он. Напротив, в первые дни следует сосредоточить все свое внимание на ознакомлении со своими прямыми обязанностями и изучением всех тонкостей данной работы. Понятно, что сразу же от вас никто не ждет важных решений, а если вам вдруг что-то непонятно, не стесняйтесь обращаться за советом к начальству или другим сотрудникам. Ведь чем больше вопросов вы будете задавать, тем быстрее вникнете в процесс и начнете выдавать действительно неплохие результаты.

Наладьте отношения с коллегами

Вам с этими людьми еще работать, поэтому постарайтесь сразу же найти контакт, а не отсиживаться молча в углу, не реагируя на приветствия и просьбы. Узнайте, какие негласные правила существуют в уже сложившемся коллективе и постарайтесь им следовать. Но ни в коем случае не начинайте знакомство со слов: «А вот у нас на прошлой работе…» Это расскажет лишь о вашей невоспитанности и неумении налаживать отношения с людьми.

Будьте дисциплинированными

Даже если вы привыкли спать до обеда, то на новой работе вам придется проявить всю свою сознательность и силу воли, чтобы научиться приезжать вовремя и не забыть выполнять те или иные поручения руководства. И помните, что даже если вы быстрее всех справляетесь с поставленными задачами, не убегайте раньше из офиса и не демонстрируйте свое превосходство перед коллегами. Ведь в определенный момент это все может обернуться против вас.

Не забывайте о дресс-коде

В первый же день обратите внимание на то, в чем сотрудники приходят на работу. А еще лучше — сразу же во время собеседования уточните, есть ли дресс-код в данной компании или, возможно, какие-то вещи и аксессуары находятся под запретом. Поверьте, лучше задать этот вопрос заранее, чем промахнуться с выбором наряда и стать настоящим посмешищем. И не переусердствуйте. Не следует надевать все лучшее сразу и провоцировать зависть коллег.

Проявляйте инициативу

Научитесь высказывать свое мнение, отстаивать свою точку зрения и находить нестандартные решения из даже самой запущенной ситуации. Руководитель наверняка оценит ваше рвение, а заодно проверит, насколько креативно и широко вы мыслите. Но запомните, что не следует проявлять излишнюю самостоятельность и делать что-либо без согласования с начальством. Иначе вместо ожидаемой похвалы можно получить строгий выговор и, как результат, быстрый расчет.

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