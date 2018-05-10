Рай для педофилов

В последние несколько месяцев российскую интернет-аудиторию атаковала реклама новых музыкальных сервисов Musical.ly, Kwai и Like. Они уже успели стать мировым феноменом и привлечь в основном самую юную аудиторию. «Лента.ру» разобралась, чем караоке-приложения привлекают детей и так ли безопасно выставлять танцы под фонограмму на всеобщее обозрение.

Musical.ly, Kwai и Like — практически идентичные социальные сети, которые отличаются лишь в деталях. Эти сервисы дают людям возможность почувствовать себя настоящими звездами, имея под рукой только смартфон.

Приложения отдаленно напоминают всем известный Instagram, однако они заточены под создание другого контента: минутных музыкальных видеоклипов, где люди открывают рот и танцуют под хитовые песни.

Звучит это довольно странно (да и выглядит тоже), однако подобный контент пользуется популярностью: самые активные юзеры Musical.ly спокойно набирают по миллиону просмотров всего за пару дней. Сюда уже перебрались многие видеоблогеры с YouTube, которые прихватили с собой подписчиков. Количество активных пользователей приложения уже перевалило отметку в 60 миллионов человек в месяц: за рубежом Musical.ly используют даже звезды для продвижения своих новых песен. С появлением этих социальных сетей у российской эстрады появилась новая надежда: петь под фонограмму снова стало модно и молодежно, как это было пару десятилетий назад.

Преимущество Musical.ly, Kwai и Like заключается в том, что смонтировать ролик за несколько минут сможет даже пятилетний ребенок (впрочем, это стало и основным недостатком, но об этом позже). Благодаря очень понятному интерфейсу пользователи могут запросто обрезать видео, наложить на него фильтры или предустановленные спецэффекты, а также синхронизировать движение губ и слов в песне.

Сами разработчики Musical.ly уверяют, что большая часть аудитории — подростки от 13 до 20 лет. Однако даже если бегло пробежаться по ленте, видно, что на платформе сидят и куда более юные пользователи. То же самое касается и остальных программ (особенно Like — там правят бал совсем детишки).

Казалось бы, что в этом плохого? Подростки записывают безобидные ролики, открывая рот и пританцовывая в такт музыке. Однако есть несколько нюансов, которые полностью меняют ситуацию в глазах родителей.

Одна из основных проблем — довольно слабая модерация публикуемого контента, так необходимая для подобных сервисов. Из-за этого в рекомендациях и трендах держатся видеоролики, в которых дети подпевают песням Фараона, Фейса и других не менее одиозных рэперов. Их богатому лексикону могут позавидовать даже сержанты в армии, однако эти матерные треки доступны любому. Такие композиции можно найти во встроенной библиотеке приложений и залить их на видео самостоятельно.

В результате на просторах Musical.ly, Kwai и Like появляется огромное количество первоклассников и первоклассниц, которые в свои 7-8 лет уже «роняют Запад» и «занимаются жестким сексом» с женой Барака Обамы

Впрочем, на этом спорные моменты не заканчиваются. В подобных произведениях рэперы нередко рассказывают об употреблении спиртных напитков и, конечно же, наркотиков. Понятное дело, что слушать такую музыку дети запросто могут и без новых социальных сетей, однако дополнительные упоминания матерных слов и песни с пропагандой курения травки вряд ли пойдут на пользу детской психике.

Подростки быстро усвоили, что недостаточно просто открывать рот под музыку, чтобы набрать большое количество подписчиков. По-настоящему популярные блогеры должны как-то выделяться среди серой массы. Поэтому многие дети, наблюдая за более взрослыми кумирами, начинают прикрывать тело довольно откровенными нарядами и исполнять совсем недетские танцы.

Например, на просторах сервиса нередко можно встретить молодых парней с оголенным торсом и в трусах или же юных девушек в максимально коротких шортах, которые танцуют тверк под западную поп-музыку.

Подобное поведение в столь юном возрасте может плохо отразиться на ребенке: велика вероятность столкнуться с кибербуллингом. Однажды раздевшись перед камерой и прочитав потом грубые комментарии о себе, мальчик или девочка может получить сильнейший удар по неокрепшей психике. Побороть комплексы неполноценности удается далеко не всем, поэтому такое поведение чревато серьезными последствиями в будущей личной жизни.

Приложения Musical.ly, Like и Kwai — настоящая находка для педофилов. Только в этих социальных сетях сосредоточено такое огромное количество маленьких детей, которые готовы на многие вещи ради лайков и подписок.

Несмотря на все защитные меры руководства Musical.ly, в новостных сводках регулярно появляется информация о педофилах, которые пытались связаться с маленькими детьми во встроенном чате.

В августе 2017 года неизвестный мужчина создал аккаунт девятилетней девочки и попытался втереться в доверие к другой юной пользовательнице. Сначала они мило общались, однако через какое-то время злоумышленник начал просить у ребенка отправить ему фотографии без одежды. Семилетняя жертва педофила пожаловалась отцу, который пообещал натравить на извращенца полицейских. К счастью для семьи, на этом дело и закончилось.

Похожими историями неоднократно делились и другие обеспокоенные родители. Например, женщина по имени Ирма Дюран (Irma Duarte Duran) заявила, что неизвестный написал ее десятилетней дочери и предложил показать «кое-что большое». Кроме того, злоумышленник умолял девочку отправить ему интимные фотографии и познакомиться поближе.

Однако истории о вездесущих педофилах никак не влияют на администрацию сервиса: извращенцы продолжают проникать на площадку, а родителям ничего не остается, кроме как удалить приложение со смартфона ребенка.

К удивлению многих, в новых соцсетях также поселились представители почти вымерших субкультур. Речь идет об эмо (или их косплеерах), которые выкладывают тематические ролики под отдельными хештегами. Они накидывают челку на глаза, разрисовывают тело искусственной кровью и водят настоящим ножом по горлу. Подобные ролики публиковались под хештегом #killingstalking.

Однако забавы с ножом — это лишь верхушка айсберга, который недавно случайно обнаружили обеспокоенные родители. Как оказалось, на просторах соцсети ежедневно публикуется огромное количество роликов, связанных с причинением боли (в основном самому себе) и суицидами. В подобных видео дети на камеру резали себе руки и грудь до крови, а также размышляли о бессмысленности существования. Кроме того, исследователи обнаружили тысячи роликов в поддержку поведения, приводящего к анорексии.

Мать одной из пользователей Musical.ly написала критическую статью по этому поводу в адрес компании, после чего модераторы удалили из поисковых запросов некоторые потенциально опасные хештеги. Тем не менее почти все ролики до сих пор доступны на каналах их авторов, а на просторах YouTube лежит большое количество компиляций с этими видеозаписями.

Как показывает опыт Роскомнадзора , полный запрет приложения вряд ли искоренит его недостатки. Тем не менее давать школьнику начальных классов полную свободу действий тоже нельзя: родители должны контролировать поведение ребенка, потому что опасность может поджидать в любых социальных сетях и даже поисковиках.

Во-первых, каким бы ни был сервис, взрослые обязаны обучать детей основным правилам безопасности в интернете. Ребенку необходимо знать, что он ни в коем случае не должен ничего рассказывать о себе незнакомым людям и тем более договариваться с ними о встрече. Детям стоит объяснить, что использование реального имени и других личных данных также может быть опасно.

Во-вторых, не стоит устанавливать социальные приложения на смартфон ребенка. Это позволит полностью контролировать поведение сына или дочери в социальных сетях, а также не даст ему подолгу засиживаться в сервисе, полном незнакомцев.