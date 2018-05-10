Гламурные подонки

Цикл материалов «Ленты.ру» , посвященный самым богатым, сексуальным и стильным мужчинам разных эпох подходит к концу. В прошлой статье мы вспоминали самых успешных джентльменов 1990-х годов — эпохи гранжа, героина и супермоделей. В последней статье цикла речь пойдет о 2000-х с их метросексуалами и глобализацией.

1990-е годы были настоящим золотым веком для Европы и США, а в новом веке благополучие пришло и в другие уголки планеты. Стремительный экономический рост демонстрировали Китай и Индия, что толкало вверх цены на нефть, а вместе с ними и экономики нефтедобывающих государств, таких как Россия и королевства Персидского залива. Представители этих стран в XXI веке начали оказывать все большее влияние на потребительский рынок планеты, в том числе на одежду. Еще одним драйвером глобализации стало развитие технологий.

Если границы между странами еще сохранялись, то между их жителями — уже нет. Благодарить нужно повсеместное распространение интернета и соцсетей. В новом веке принципиально изменилось само пользование Всемирной сетью — человечество перешло на новый уровень вовлечения в цифровое пространство. Если раньше центром новых технологий был компьютер, то в 2000-е им стал смартфон. И благодарить за это нужно Стива Джобса — одну из наиболее важных фигур эпохи.

Имя Джобса уже не раз всплывало в статьях о предшествующих эпохах. В 1982 году основатель Apple стал самым молодым участником самого первого списка Forbes и олицетворял собой настоящего яппи — молодого, богатого, популярного у женщин, медийного и красиво живущего бизнесмена. Спустя десятилетие Стив поддержал начатый Биллом Гейтсом тренд на smart casual среди воротил IT-индустрии, надев на презентацию очередного продукта черную водолазку. Но звездный час Джобса пробил именно в 2000-е.

Вернувшись на позицию CEO в 1997 году, Стив довольно быстро оживил компанию и принялся готовить принципиально новые продукты. Подобно изобретателям рубежа XIX и XX веков Джобс и его Apple не отвечали на запросы потребителей, а формировали их. В 2001 году Стив открыл первые фирменные магазины Apple Store, задав тренд на стильные бутики, которыми вскоре обзавелись разнообразные компании — от автопроизводителей до продавцов капсул для кофемашин.

В том же году дебютировали универсальный аудиоплеер iTunes и MP3-плеер iPod, изменившие сам принцип потребления музыки. Вместо того чтобы покупать носители с песнями, клиентам предлагалось купить их в интернете и закачать на свое устройство. Продажи плееров не только побили самые смелые прогнозы, но и подстегнули спрос на iMac.

Следующим шагом Apple стала продажа музыки собственными силами: в 2003 году заработал iTunes Store. Теперь компания предоставляла клиенту всю линейку продукции: и саму музыку, и средство ее воспроизводства. Но Стив не верил в счастливое будущее плееров. Развитие телефонов, у которых в новом веке появились камеры, разрешение которых стремительно росло от поколения к поколению, уже обрушили спрос на цифровые фотоаппараты и видеокамеры. С увеличением объема встроенной памяти телефоны смоли бы заменить и плееры. Значит, Apple нужно было создать свой телефон.

Первый iPhone дебютировал в январе 2007 года и стал настоящей революцией. Собственно, появление iPhone отправило на свалку истории само словосочетание «мобильный телефон», заменив его неологизмом «смартфон». Для нового устройства Apple возможность совершать звонки была далеко не главной. Выступление Джобса на презентации iPhone считается одним из лучших в истории: согласно опросам, 6 из 10 американцев знали о дате старта продаж нового гаджета. Журнал Time назвал его изобретением века. За первые пять лет было продано 250 миллионов iPhone, что принесло компании более 150 миллиардов долларов США. Гаджет полностью перевернул индустрию и сделал Apple самой дорогой публичной компанией.

Самым богатым человеком в мире, впрочем, Джобса это не сделало. На момент смерти суммарная стоимость его активов оценивалась журналом Forbes в 7 миллиардов долларов, что делало Джобса лишь 39-м в списке богатейших американцев. Впрочем, деньги его интересовали мало. После возвращения в Apple Стив получал зарплату всего в один доллар в год: пятьдесят центов за идеи и еще 50 за то, что вообще ходит на работу — так комментировал свою зарплату сам бизнесмен.

Дорогие костюмы в гардеробе Джобса сменила знаменитая черная водолазка от Иссей Мияке — японского дизайнера, разработавшего униформу для работников Sony. В начале 80-х Джоб заказал у него разработку униформы и для Apple, но сотрудники компании встретили идею одеваться на работе одинаково неодобрительным гулом. Стив не стал настаивать, но сам регулярно надевал черную водолазку от Issey Miyake. Начиная с 1998 года он появлялся в ней на всех презентациях Apple.

Зато Джобс превратил свою компанию в объект едва ли не религиозного верования, создав армию не клиентов, но фанатов. Гаджеты Apple стали артефактами этого культа, Apple Store — храмами, а сам Стив — верховным жрецом. Увы, наслаждаться успехом ему было суждено недолго. В 2003 году у него диагностировали рак поджелудочной железы. Вместо оперативного вмешательства Джобс, будучи практикующим дзен-буддистом, в течение девяти месяцев лечил себя нетрадиционной восточной медициной.

В итоге после операции стало ясно, что метастазы уже поразили печень. Джобс исхудал и сильно постарел, но почти до смерти лично вел все презентации новых продуктов. Умер Стив 5 октября 2011 года. Фанаты по всему миру выстраивались в очереди, чтобы возложить цветы и зажечь свечи у стен Apple Store. Ни с одним другим топ-менеджером транснациональной компании в истории клиенты не прощались так тепло.

Новый век вернул моду на моду среди мужчин. Эпоха показательного пренебрежения ею, стиля гранж и smart casual сменилась веком метросексуалов. Как и в 1980-е годы, успешные мужчины начали следить за своим внешним видом и регулярно обновлять гардероб. Но если для яппи внешний вид был едва ли не главной витриной успешности и богатства, символом принадлежности к элите общества, то метросексуалы XXI века просто хотели хорошо выглядеть. Сам термин «метросексуал» был впервые использован Марком Симпсоном 15 ноября 1994 года в статье для газеты The Independent при описании молодого и успешного мужчины, который следит за собой и тратит много времени на шопинг, салоны красоты и парикмахерские.

Настоящую популярность неологизм обрел в 2002 году, когда Симпсон назвал футболиста сборной Англии и клуба «Манчестер Юнайтед» Дэвида Бекхэма «главным метросексуалом Британии». После этого Бекс стал живым символом целого явления. Дэвид и до этого был популярен не только среди фанатов игры: помогала миловидная внешность и роман со звездой Spice Girls Викторией Адамс , который кончился браком и рождением четверых детей. Фактически в XXI веке именно Бекхэм создал образ и модель поведения современного футболиста.

Он был среди первых игроков, покрывших едва ли не все тело татуировками. Впервые Дэвид лег под иглу в 1999-м, чтобы нанести на себя имя их с Викторией первенца Бруклина. Сейчас на теле экс-футболиста более 40 татуировок. Бекс уделял огромное внимание внешнему виду и даже привез на чемпионат мира в Японии и Корее в 2002 году личного стилиста-парикмахера, который придумывал новую прическу к каждому матчу сборной Англии. Впрочем, у столь нежного отношения англичанина к своим волосам есть свое объяснение: мама футболиста Сандра была парикмахером и едва ли не каждый день делала маленькому Дэвиду новые прически.

Она же привела мальчика в футбольную школу. Будучи заядлой болельщицей «Манчестер Юнайтед», она мечтала однажды увидеть сына на поле в цветах «красных дьяволов». В 1991 году ее мечта сбылась, и 16-летний Дэвид подписал с MU контракт, а спустя год сыграл матч за основную команду. В новом веке миллионы парней мечтали играть как Бекхэм и копировали его финты. Не меньшее число молодых людей мечтали выглядеть как он и копировали его прически.

Растущая популярность Бекхэма и его неофициальный статус главного метросексуала королевства привлекли к нему внимание модной индустрии. Началось все с работы в паре с женой. Дэвид и Виктория выступали лицами производителей косметики и духов. Потом пришел интерес со стороны производителей спортивных товаров: в 2003 году Adidas подписал с игроком пожизненный контракт на сумму в 160 миллионов долларов США. В 2005 году пара запустила собственную линейку ароматов Beckham Fragrances. Затем настало время нижнего белья: в 2007 году англичанин стал лицом Emporio Armani.

Интерес к Дэвиду не угас и после того, как он объявил о скором завершении карьеры. В 2011 году он подписал контракт с H&M, хотя сезон 2013 должен был стать для него последним. Бекс не просто стал лицом бренда, но и предложил собственную линейку белья. Увы, ничто не вечно под луной. В 2017 году H&M не стал продлевать контракт с экс-футболистом, решив найти кого-нибудь помоложе. Новым лицом бренда был выбран рэпер The Weeknd

На протяжении всех нулевых Бекхэм подвергался нещадной критике со стороны фанатов и спортивных журналистов за свой образ жизни. Дескать, внешнему виду он уделял куда большее внимание, чем качеству своей игры на поле. Каждая неудача футболиста становилась поводом вспомнить о многочисленных рекламных контрактах, съемках для глянцевых журналов и постоянной смене причесок.

Но к концу десятилетия у Бекхэма появились последователи. Криштиану Роналду и Серхио Рамос в футболе, Никлас Бекстрем в хоккее, Рафаэль Надаль в теннисе и добрая половина баскетболистов NBA уделяли внешнему виду не меньшее внимание, чем Дэвид, но это никого не смущало. Бекс пробил моде дорогу в спорт и сделал спортсменов иконами стиля.

Метросексуалы стали настоящими символами эпохи. Мужчины уделяли внимание маникюру, прическе, коже и гардеробу едва ли не большее, чем женщины. Метросексуальность стала логичным развитием тренда на здоровый образ жизни. Если у вас красивое тело, то почему не должны быть красивыми ногти, лицо и волосы? Усы и борода практически полностью вышли из моды, а вот прически могли быть совершенно разными: от ежика а-ля Джобс до самурайского хвостика в стиле Бекхэма.

При этом в одежде ничего принципиально нового изобретено не было — 2000-е стали эпохой возвращения и переосмысления старых трендов. За первые десять лет века в моду возвращались клеши и брюки-дудочки, гавайские рубашки, этнический принт и грубый стиль модов — британской субкультуры, из которой выросли скинхеды с их кожаными куртками и массивными армейскими ботинками. Пока женщины соревновались друг с другом в гламуре, мужчины переосмысливали брутальность. В моду вошли брюки и шорты карго с множеством карманов, майки без рукавов и кожаные куртки в стиле Джеймса Дина и Марлона Брандо.

Огромную роль в образе мужчин нового века сыграла глобализация. Хип-хоп-мода наконец вырвалась из черных гетто и начала оказывать влияние на всеобщие тренды. Пока Канье Уэст и P.Diddy примеряли костюмы от лучших дизайнеров, белые парни массово надевали бейсболки с плоским козырьком, спортивные джерси и майки, штаны цвета хаки и рваные джинсы.

Официальный стиль по-прежнему сдавал позиции smart casual, и благодарить за это надо лидеров мнений. Если Билл Гейтс в 90-е хотя бы не отказывался от рубашек, то Стив Джобс и молодой создатель Facebook Марк Цукерберг вообще о них забыли, отдавая предпочтения свитеру и футболке. На красной ковровой дорожке звезды Голливуда все чаще появлялись без галстука и с расстегнутым воротником. От костюма теперь требовалось подчеркнуть отличную физическую форму его владельца: приталенные пиджаки и узкие брюки отлично с этим справлялись.

Определенное влияние на моду оказывали субкультуры. Многие молодые люди в поиске самовыражения становились растаманами, готами или чавами. Новой субкультурой стали эмо с их сочетанием черного и розового в одежде, ярким макияжем и тельняшками с темными полосками. Отдельные элементы одежды, характерной для субкультур, впоследствии становились мейнстримом.

Глобальные тенденции весь XXI век расширяли географию присутствия. В Азии надевали жакеты Неру и китайские френчи лишь самые консервативные политики, молодежь Китая и Японии стремилась выглядеть как европейцы и американцы, а арабские модники стали чуть ли не главными потребителями предметов роскоши. В 2000-е едва ли не впервые в истории эталонами успешности стали афроамериканские рэперы, китайские бизнесмены и русские олигархи. Сочетание глобализации мира и одновременного увеличения числа субкультур, к которым можно отнести и метросексуалов, стало главной тенденцией десятилетия. И в наши дни мало что изменилось.