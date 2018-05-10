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Громкие скандалы шоу «Холостяк» в России и в мире
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Громкие скандалы шоу «Холостяк» в России и в мире 

WMJ.ru 12 часов назад
Фото: WMJ.ru
Откроем небольшой секретик — не только наше шоу «Холостяк» богато на шокирующие скандалы. Телепередачу, где толпа красоток борется за сердце прекрасного принца, снимают чуть ли не по всему миру, оттого и провокационных сюжетов набралось так много, что хватит на отдельные мемуары.
Теперь остается только удивляться им и выискивать повторения в отечественной версии. Их, кстати, оказалось гораздо больше, чем мы предполагали…
Вообще, программа зародилась в далеком 2002 году в США. С тех пор американское ТВ выпустило 22 сезона «Холостяка», а идею переняли более двадцати стран.
Примечательно, что за рубежом не любят, когда шоу получается скучным — без неожиданных поворотов. Многие даже обвиняют за это продюсеров. Поэтому каждого участника реалити не редко уличают в неприятных историях, а ведущий подогревает интерес у зрителей загадочными спойлерами в социальных сетях.
Почти каждая программа такого формата строится по одинаковому шаблону. Холостяк, обладающий статусом «завидный жених» (как этот статус получают нигде не описано) выбирает избранницу из числа двух десятков девушек. Каждый день они ходят на индивидуальное или групповое свидание, путешествуют по экзотическим или романтическим местам.
Цель девушек — понравится холостяку. Цель холостяка — на «церемонии роз» отобрать девушек, которые останутся в проекте, чтобы продолжить борьбу за его сердце.
В финале основные претендентки на победу проходят главное испытание — знакомство с родителями или близкими людьми холостяка. И только после их проверки жених делает свой выбор.
При этом гарантии на то, что выигравшая девушка в результате выйдет за Холостяка нет. Герои какое-то время продолжают встречаться уже вне передачи и в случае взаимной симпатии вступают в брак. В истории русского телевидения еще ни одна пара так и не обручилась.
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