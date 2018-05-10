Часто не верят, что это наши арбузы

Председатель сельскохозяйственного кооператива «Лазовские продукты» из села Полетное района имени Лазо Герман Пак недавно получил довольно солидную сумму займа на льготных условиях через Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края. Деньги 26-летний фермер намерен потратить на увеличение посевных площадей, семена, удобрения. О своем хозяйстве и планах по развитию он рассказал ИА «Хабаровский край сегодня».

Закапываем миллионы

Вообще-то у семьи Пак три крестьянско-фермерских хозяйств — у отца, матери и у него самого. Пахотной земли — почти сто гектаров. Живут они одной семьей, и бизнес у них общий. Есть только разделение труда. Мама занимается расчетами и всей бухгалтерией, а они с отцом — всем остальным. Выращивают овощи — помидоры, огурцы, перец, баклажаны. Хотят заняться еще и картофелем. В Полетном он вырастает вкусный. В Полетном, где и микроклимат хороший, и почвы прекрасные, песчаные, вообще все прекрасно растет, даже арбузы! Именно под них заняты главные площади их хозяйства.

— Почему-то считается, что эта ягода в Хабаровском крае нормально не может расти, а на самом деле, арбузы прекрасно вызревают, — говорит Герман Пак. — Но часто люди просто в это не верят, приходится упорно их убеждать, что это арбузы местные, а не привезенные из Китая.

Технология выращивания арбузов отработана до мелочей. Садят их по принципу термоса. На землю стелется пленка, в ней проделывают отверстия, в них опускают семена, и потом растение накрывают в поле пленкой на дужках. Арбузам там тепло, а сорняк не растет. Но и никакие технологии не гарантируют стабильный урожай. Сельское хозяйство, особенно с нашим непредсказуемым климатом — дело рискованное.

— Каждый год мы буквально миллионы закапываем в землю, — говорит Герман Пак. — Семена, удобрения стоят очень дорого. Всю зиму готовим стаканчики, чтобы посеять рассаду. Выходим в поле с первым теплом. Сейчас, в горячую пору, света белого не видишь. Спать некогда! Но никто не знает, что из всего этого получится. Лето может выдастся дождливым, а может засушливым. То есть, все твои труды могут оказаться напрасными. Но пока все получается.

Сам себе тракторист

У семьи есть техника. Когда-то они с отцом получили грант и купили все, что им нужно, — трактор со всеми приспособлениями, в том числе картофелесажалкой. Техники хватает, но не достает рабочих рук. Особенно в посевную. Привлекают односельчан. Расчет — день в день. Отработал — получи деньги. Но когда начинается пора заготовки папоротника, все уходят в лес. Там можно заработать больше. И тогда Герман сам становится трактористом. Овощей за сезон они выращивают много, десятки тонн. Продает их семья на оптовой базе, большими партиями. Постоянные покупатели их хорошо знают. Пак говорит, что они не могут себе позволить стоять на рынке весь день из-за нескольких десятков килограммов помидор или тех же арбузов. Да, приходится товар свой отдавать дешевле, но зато сразу большим оптом. — Все уходит, ничего не остается, — утверждает Герман. В хороший сезон семья зарабатывает прилично. Но за зиму, когда поле лежит под снегом, а крестьяне отдыхают, весну, когда готовятся к новому сезону, и почти до середины лета, когда еще зреют первые овощи, почти все деньги уходят. Конечно, хорошо бы перерабатывать свои же овощи, торговать ими зимой. Герман понимает, что надо развиваться, наращивать объемы, уходить от сезонности. Так, возникла идея сельскохозяйственного кооператива. У семьи уже даже есть свое овощехранилище. Первое, что приходит в голову, — закатывать перцы, баклажаны и помидоры в банки. Сейчас один из местных производителей везет перемолотые овощи, чтобы сделать из них ту же баклажанную икру, аж из Сибири. Зачем из такого далека, если можно в Полетном наладить такое производство?

— Если ты начал что-то делать, нужно работать, развиваться, вкладывать в свою идею деньги, знания, опыт, — считает руководитель кооператива. — Расти самому, тогда успешным будет и твой бизнес. Тем более, что государство помогает предприимчивым людям. Только не ленись! Причем, условия при которых выдаются льготные ссуды и займы, все время упрощаются. Сейчас оформить все необходимые документы может даже очень и очень занятой фермер. Мне для получения последнего займа не пришлось даже писать бизнес-план и искать поручителей. Да и процент такой, что ни один банк не даст.

Сапоги — это мое Осенью, когда пустеют поля, жизнь в деревне замирает. Не приходила мысль, уехать в город и начать бизнес, который можно вести в белой рубашке, а не в резиновых сапогах?

— Конечно, не раз думал об этом, — признается Герман. — Тем более, честно говоря, никогда не испытывал тяги к земле. И когда в детстве родители просили помочь на огороде, откровенно завидовал сверстникам, которые в это время шли купаться на речку. Но так случилось, что я стал фермером. И сейчас, всякий раз, когда задумываюсь о смене работы, прихожу к выводу: надо заниматься тем, что ты хорошо умеешь. Я, например, умею хорошо выращивать арбузы, значит это мое.