Покажи свой Instagram: 10 фотографий тюменок, которые ходят по подиуму и снимаются для журналов

Как писал в XIX веке выдающийся русский писатель Фёдор Достоевский в романе «Идиот» — «красотою мир спасётся». Прав ли классик — решайте сами. А мы предлагаем прямо сейчас полюбоваться очаровательными жительницами нашего города, которые работают или раньше работали моделями. Они с завидной частотой делятся с подписчиками свежими кадрами и с благодарностью принимают нескончаемые комплименты. Светловолосая принцесса с глазами цвета неба Хрупкая Алина в 2013 году представляла родную Тюмень на конкурсе красоты «Мисс Россия». Корону девушка не получила, но вошла в топ-10 самых-самых по мнению жюри. Сейчас тюменка счастлива в браке и продолжает иногда участвовать в профессиональных фотосессиях.

Публикация от Alina Buzolina (@alinabuzolina) 5 Май 2017 в 1:10 PDT Дива журнальных обложек и рекламных плакатов Наталья уже давно работает в модельном бизнесе: её фотографии украшали обложки иностранных журналов, а сама она запросто дефилирует по подиуму в шикарных нарядах. И сейчас девушка с притягательной внешностью с удовольствием участвует в фотосъёмках. Этот кадр — один из недавних. Как вам?

Публикация от Наталья (@ya_natasha_bonita) 19 Апр 2018 в 12:11 PDT Миллион эмоций в сотнях тысяч кадров Обладательница ангельской внешности Мария с юных лет работает моделью в разных странах мира. Про тюменских фотографов девушка тоже не забывает, улыбаясь им в объектив во время своих визитов в родной и любимый город.

Публикация от Maria Bashirova (@mari_bashirova) 25 Фев 2018 в 7:15 PST Темноволосая красавица с фарфоровой кожей Роя участвовала во многих конкурсах красоты, в том числе и «Мисс Россия — 2017». Корона досталась не ей, но девушка не унывает. Рассказывает поклонникам о своих буднях и праздниках, щедро делясь своими безупречными кадрами.

Публикация от Роя Гирфанова (Байрамова) (@royjones1) 26 Апр 2018 в 8:04 PDT Белокурый ангел, который создаёт изящные наряды Высокая и стройная Дарья вошла в топ-10 на всё том же конкурсе «Мисс Россия» в 2015 году. Сейчас девушка учится на дизайнера в Москве и по-прежнему блистает в эффектных фотосессиях, собирая раз за разом восторженные комментарии публики.

Публикация от Daria Norkina (@darianorkina) 15 Апр 2018 в 2:06 PDT Длинноволосая журналистка с микрофоном в руках О 19-летней Алине вы, наверняка, уже слышали. В этом году она представляла наш город на смотре красавиц «Мисс Россия». В двадцатку лучших наша землячка, увы, не прошла. Поздравила победительницу с заслуженной наградой и продолжила совершенствовать свои навыки телекорреспондента.

Публикация от Alina Kolomoytseva (@lina_kolomoytseva) 2 Май 2018 в 8:25 PDT Брюнетка, которой покорились мировые подиумы Ксения начала свой модельный путь в местном агентстве, где учат изящно позировать, красиво ходить и правильно говорить. Эти навыки девушка применяет и сейчас, участвуя в модных показах и фотосъёмках для разных брендов.

Публикация от Ксения Веселкова (@veselkovakseniya) 1 Апр 2018 в 9:19 PDT Знойная брюнетка с глазами цвета ночи У Ирины в аккаунте — сплошь профессиональные фотокарточки, где она примеряет разные образы. Эти снимки — результат творческой работы талантливой команды. Что-то делают ребята просто так, для души. Другие фото — для рекламы разных фирм и брендов.

Публикация от @fedorova_ri 16 Фев 2018 в 12:25 PST Рыжая бестия с россыпью веснушек Если вы уже решили, что мы настойчиво игнорируем девушек с медным цветом волос, то не угадали. Да и сложно не заметить Анастасию среди прочих тюменских красавиц. Говорят, она пишет стихи, но это не точно. А вот то, что девушка давно и успешно работает моделью, — неоспоримый факт.

Публикация от Анастасия Сибирякова (@i_m_not_serious) 29 Мар 2018 в 3:19 PDT Алиса в стране чудес Высокая, стройная, с сияющими огромными глазами. Эту девушку любит камера, и она отвечает ей взаимностью, позируя запросто для шикарных кадров. Фотографы говорят, что Алиса прекрасна. А вы как считаете?

Публикация от Alice (@alisayurchenko) 6 Апр 2018 в 8:10 PDT Предлагаем посмотреть и другие наши инстаграмные подборки. Любуйтесь жаркими фото тюменок, чьим фигурам позавидуют даже топ-модели. А ещё можете поглазеть на горожанок, которые решились на яркий цвет волос и остались очень довольны переменами во внешности. Тоже хотите увидеть свой инстакадр в тематической подборке на нашем сайте? Присылайте нам ссылки на свой аккаунт в сообщения нашей группы во «ВКонтакте». Ждём ваши великолепные снимки и готовимся любоваться красотой вместе с вами! И обязательно загляните в наш Instagram-аккаунт. Ежедневно публикуем здесь интересные кадры из жизни нашего города.