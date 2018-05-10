«Как из детдома»: рваная стрижка Эмили Ратаковски сделала из нее мальчишку

Знаменитая модель Эмили Ратаковски зачастую шокирует поклонников своими откровенными снимками, однако на этот раз она привлекла внимание неожиданной переменой имиджа. Знойная красавица заменила длинные локоны на рваную стрижку, и в ответ получила многочисленную критику своего нового образа.

Эмили Ратаковски знаменита своими формами тела, которые без всякого стеснения демонстрировала всему миру, полностью обнажаясь перед камерами. Любопытно, что даже замужество не изменило дерзкого поведения звезды и, к всеобщему удивлению, провокационные снимки продолжили появляться на личной странице модели в сети.

Самое интересное, что все настолько привыкли к образу Эмили, что некоторые поклонники даже с трудом воспринимают ее в одежде, признавая, что им совершенно не нравится ее гардероб. Неудивительно, что и смена имиджа модели не пришлась публике по вкусу. Ратаковски решила примерить один из париков, о чем сразу заявила своим поклонникам, однако короткая стрижка совершенно не понравилась пользователям сети.

Рваные локоны напомнили пользователям сети образ мальчика-беспризорника, которому совершенно не важно, как именно он выглядит. И они на все лады раскритиковали представленный облик, высмеяв ее новую внешность. «Как говорила моя бабушка про такую стрижку — как после тифа» «Маленький индусский мальчик» «Можно сказать, что она как из детдома» «Беспризорница? Ну как так можно стричь?» «Все торчит, она похожа на индийского юнца»

К слову, это не первый раз, когда Эмили слышит критику в свой адрес. Буквально на днях звезда обнародовала свой образ для светской вечеринки, и внимательный взор пользователей сети сконцентрировался на ее пупке, который, по мнению почитателей, выглядел неуместно и некрасиво. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!