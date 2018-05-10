«Целую, Дусик»: письма с фронта, найденные в мусоре, передали в музей

«Целую, Дусик» — этими словами начинается почти каждое второе письмо. Пишет, в основном, отец — жене, сыну и дочери. В чемодане аккуратно сложена примерно сотня весточек с фронта — почтовые открытки, треугольники, просто обрывки желтой бумаги. Накануне Дня Победы уникальный архив случайно попал в руки владельцам музея Академгородка.

«Это письма, которые были выброшены в Академгородке. Они нашлись большой куче мусора, которую достали из подвалов. Раньше люди хранили свои старые вещи в кладовках, нужно было сделать ревизию. Сегодня мы перенесемся в сороковые, роковые, пороховые. Трудно говорить», — рассказала владелица музея-квартиры Анастасия Безносова-Близнюк.

О том, как встречают День Красной армии, 1 мая, новый, 1944 год, на передовой пишут между строк. Ночуя под пулями, в госпиталях и полевых гарнизонах, сибирский солдат думает об одном — как живется его семье в тылу, в Алтайском крае. Гости музея-квартиры, вчитываясь в письма, стараются восстановить фронтовую историю одной семьи.

«Я вижу, что это отец, у него двое детей, не самых простых. Дочка не очень хорошо учится, есть сложности с сыном, но он ничего не может сделать. Издалека пытается как-то быть полезным, знать все: как учатся дети, как чувствуют себя куры, хочет принимать участие в жизни семьи», — говорит участница встречи Наталья Бачинская.

«Настоящие фронтовики практически ничего не рассказывали, либо это были какие-то приукрашенные побасенки. А настоящие воспоминания читать тяжело, приходится возвращаться в начало, перечитывать заново», — поделился впечатлениями участник встречи Александр Степанов

В 1944 году одним адресатом становится меньше. Сын тоже уходит на фронт. Неизвестно, встретились ли с отцом на передовой.

«Сообщаю, что я жив и здоров, чего и тебе желаю. Живу в Венгрии, в небольшом городе… » (название города старательно замазано цензорами). Такую почтовую карточку сын прислал отцу семейства 6 марта 1945 году. Из открытых данных мы узнали, что сам автор письма погиб через две недели. До Победы тогда оставалось несколько месяцев.

Еще много тайн этого архива предстоит узнать, прочитав все письма с фронта, прикоснуться к военной истории, увидеть те страшные годы в переписке одного сибирского семейства.