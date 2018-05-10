Светлана Бондарчук: Ренату Литвинову считаю иконой стиля!

Бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука , модель и телеведущая Светлана Бондарчук в следующем году отметит свой 50-летний юбилей. Однако выглядит она значительно моложе. А недавно Бондарчук даже решилась на откровенную фотосессию топлес. И это притом что она является бабушкой двух очаровательных малышек — 6-летней Маргариты и 3-летней Веры.

Помимо того что Светлана Бондарчук сама является стильной и красивой женщиной, она также любит одаривать комплиментами и других. И по­этому с удовольствием поделилась с нами, кого из российских знаменитостей она считает просто неотразимыми.

Также Бондарчук призналась, что сама удивляется тому, как ее модные предпочтения меняются с каждым годом.

— Я когда-то смотрела фильм «Красотка» с Джулией Робертс , и мне казалось, что она там так ужасно одевается, — продолжает модель и телеведущая. — А сейчас я пересматриваю эту картину и восхищаюсь, какая же главная героиня модная на самом деле!

А вот секрет красоты Светланы оказался на удивление простым.

— Я занимаюсь йогой, — говорит звезда. — А еще максимально правильно питаюсь. В основном отказываю себе только в красном мясе. Очень люблю углеводы.