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Пынзарь в микрошортах вызвала жаркие споры в сети
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Пынзарь в микрошортах вызвала жаркие споры в сети 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
В итоге ей самой пришлось объяснять забавную ситауцию.
Каждое фото Дарьи вызывает настоящий ажиотаж в Сети. Ее подписчики сразу делятся на два враждующих лагеря. Первые едва ли не с лупой выискивают малейшие недостатки на снимке. Вторые защищают экс-участницу «Дома-2» и осыпают ее комплиментами.
Очереджным поводом для баталий послужило «турецкое» фото Пынзарь. Девушка в спортивных коротких шортиках сидит на камнях — казалось бы, что тут такого? Но поклонников смутили пятна на длинных ногах Даши.
Публикация от Darya Pinzar (@darya_pinzar86)
7 Май 2018 в 11:11 PDT  Что только не начали предполагать антифанаты — и целлюлит, и растяжки, и синяки… В итоге самой Дарье пришлось подписать поскриптум к кадру: это всего лишь тень от листьев. Но даже после этого не все поверили, что это правда. Похоже, Дарье в будущем придется еще тщательнее выверять место съемки и ракурс, чтобы избежать ненужных вопросов.
Напомним, буквально на прошлой неделе на девушку обрушился шквал критики. Подписчики — о ужас — заметили в пляжном видеоролике Дарьи несколько волосков на ее стройных ножках. «Почему вы не следите за собой?» — тут же стали спрашивать дотошные комментаторы.
Да уж, под постоянным прицелом тысяч глаз жить непросто. Но для Дарьи главным была и остается не популярность, а любовь ее мужа и друзей, и в этом она, безусловно, права.
Больше фото — по стрелке
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