Пынзарь в микрошортах вызвала жаркие споры в сети

В итоге ей самой пришлось объяснять забавную ситауцию.

Каждое фото Дарьи вызывает настоящий ажиотаж в Сети. Ее подписчики сразу делятся на два враждующих лагеря. Первые едва ли не с лупой выискивают малейшие недостатки на снимке. Вторые защищают экс-участницу «Дома-2» и осыпают ее комплиментами.

Очереджным поводом для баталий послужило «турецкое» фото Пынзарь. Девушка в спортивных коротких шортиках сидит на камнях — казалось бы, что тут такого? Но поклонников смутили пятна на длинных ногах Даши.

Публикация от Darya Pinzar (@darya_pinzar86)

7 Май 2018 в 11:11 PDT Что только не начали предполагать антифанаты — и целлюлит, и растяжки, и синяки… В итоге самой Дарье пришлось подписать поскриптум к кадру: это всего лишь тень от листьев. Но даже после этого не все поверили, что это правда. Похоже, Дарье в будущем придется еще тщательнее выверять место съемки и ракурс, чтобы избежать ненужных вопросов.

Напомним, буквально на прошлой неделе на девушку обрушился шквал критики. Подписчики — о ужас — заметили в пляжном видеоролике Дарьи несколько волосков на ее стройных ножках. «Почему вы не следите за собой?» — тут же стали спрашивать дотошные комментаторы.

Да уж, под постоянным прицелом тысяч глаз жить непросто. Но для Дарьи главным была и остается не популярность, а любовь ее мужа и друзей, и в этом она, безусловно, права.

Больше фото — по стрелке

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