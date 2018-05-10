Как настроиться на работу после долгих праздников

Смена обстановки благотворно влияет на наше психоэмоциональное состояние. Но, выходя на работу после длинных праздников, некоторые люди не испытывают большого энтузиазма по поводу предстоящих дел и нередко впадают в депрессию. Избежать этого помогут рекомендации психолога Вячеслава Гиголаева, исполнителя онлайн-сервиса YouDo.

Дайте организму время на восстановление

На время отпуска мы обычно меняем климат. Но из-за новых впечатлений и ярких эмоций период акклиматизации с психологической точки зрения проходит комфортно, чего нельзя сказать о физическом состоянии организма. «Пляжный отдых — это размеренный образ жизни, который не требует физической или эмоциональной нагрузки. Часто такое времяпрепровождение совмещается с употреблением алкоголя, что только усугубляет ситуацию. Нам может казаться, что мы расслабляемся и отдыхаем, но организм при этом работает в авральном режиме. Прибавьте сюда акклиматизацию и вы получите невероятный стресс для организма.

Сонливость, плохое настроение и слабость после возвращения домой — это результат наслоения акклиматизации и реакклиматизации. Если вы, вдобавок, попадаете в офис сразу с трапа самолета, то вдвойне усугубляете ситуацию. Чтобы восстановить силы, нужен как минимум еще один выходной день. Его лучше закладывать в свой отпуск заранее, иначе придется отпрашиваться у руководства.

Этот день посвятите максимальному расслаблению: гуляйте на свежем воздухе, выспитесь или сделайте массаж. Поддержать организм в этот период можно и медикаментозно, но следует проконсультироваться на этот счет с врачом.

Займитесь спортом и восстановите режим питания

Абонемент в бассейн понадобится вам не только перед отпуском, но и после него. Физическая активность поможет настроить организм на рабочий лад и прояснит ум. Усиленное кровообращение выведет токсины, если в отпуске вы позволяли себе много лишнего.

В первое время после возвращения в офис не стоит садиться на диету. Это дополнительный стресс для организма, который может обернуться проблемами для здоровья. Старайтесь питаться разнообразно, но правильно: поменьше кофе, сладкого и жирного, побольше овощей, фруктов и чистой воды. Вы можете вернуться к экспериментам с едой после восстановления привычного ритма жизни.

Не уходите в работу с головой

Вливаться в рабочие будни следует постепенно. Начинайте с выполнения легких заданий. Разберите почту, просмотрите документы, распланируйте ближайшие две недели. К крупным задачам лучше возвращаться, когда вы вновь почувствуете в себе силы. После отпуска мозгу тоже нужно адаптироваться к рабочим нагрузкам. Простые действия станут для него разминкой и помогут расставить приоритеты.

В первые рабочие дни не бойтесь делегировать часть задач коллегам или другим помощникам. Например, отвезти документы или образцы продуктов партнеру вместо вас может курьер.

Не мешайте работу и от пуск

Если вы работаете в офисе со строгим дресс-кодом, а отпуск провели на белоснежном пляже или уплетая вкусные пирожки у бабушки в деревне, вас еще долго будет угнетать этот контраст. Ваша задача — принять тот факт, что одно с другим сочетаться не может.

После отпуска мы физически на работе, но мыслями где-то там, на берегу. Это мешает жить настоящим и полностью погружаться в текущие дела. Когда мы не присутствуем в настоящем моменте, это отнимает много физических и эмоциональных сил, что заставляет чувствовать усталость и подавленность. Эта проблема намного серьезнее, чем акклиматизация, которую нужно просто пережить.

Думайте в офисе о рабочих задачах. Чем меньше на вашем столе будет предметов, напоминающих об отпуске, тем меньше вы будете отвлекаться и расстраиваться, что отдых закончился. Ностальгия — худший мотиватор в работе.

Запишите планы на будущее

Настройтесь на будущее. Например, составьте план на ближайшие полгода. Можно не ограничиваться только рабочими задачами, а прописать еще и то, как работа поможет вам в осуществлении личных целей. Установите дедлайны для таких задач. Замотивировать себя поможет простой прием. В плане на следующую неделю пропишите небольшую задачу и зачеркните, как только сделаете ее. Вы получите удовольствие от того, что смогли достигнуть поставленной цели, и почувствуете, что способны на большее.

Обратитесь за помощью к специалисту

Иногда предложенные рекомендации могут не сработать. Если нынешняя работа совсем не доставляет вам удовольствия, возможно, стоит поискать новую. А в случае, если плохое настроение и общая подавленность после отпуска сохраняются больше месяца, стоит обратиться за помощью к профессиональному психологу.

Я не люблю давать советы вроде „запишитесь на йогу или начните учить французский, чтобы не было времени думать о прошедшем отпуске“. Все это бегство от самого себя. Проблему постотпускного синдрома нужно всегда искать внутри своей головы. Радость и удовольствие может приносить не только отдых, но и работа. В противном случае каждый раз, возвращаясь из отпуска, вы будете испытывать тоску по беспечным дням. Чтобы вернуть себе рабочее настроение, найдите время восстановить силы и вливайтесь в поток задач плавно. Помните, что во время отпуска вас на работе очень не хватало.

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