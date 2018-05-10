Прогулки по Уфе: именитые фасады против разбитых дворов

Портал Ufa1 продолжает проект о архитектуре Уфы. В этот раз мы прогулялись по центру города и заглянули в потаенные уголки — во дворы старинных зданий и министерств. И с удивлением обнаружили: стоит повернуть за угол, и нарядный декор домов сменяется разрушающейся кладкой. //

В 2007 году зданию на улице Карла Маркса, 23 исполнилось сто лет. Старейший универмаг Уфы реконструировали к вековому юбилею. Работы велись с марта 2006 года и продолжались целый год. Строителям наказали сохранить исторический облик передней части здания. Появился еще один этаж, а внутри — лифты и кондиционеры. Теперь ЦУМ лишь снаружи выглядит как историческое здание. Если зайти со двора, обнаружится, что весь задник облицован стандартной серой плиткой. Причем с одного бока здание-гигант подпирает одноэтажный частный домик. //

Самое старое здание в нашей подборке — доходный дом купца Нагеля (Коммунистическая, 39), построенный в далеких 1850-х. 70 лет спустя на первом этаже здания располагался самый крупный в Уфе колбасный магазин. Дом давно признан памятником архитектуры регионального значения. В 2011 году мэрия планировала продать его, так как реконструкция обошлась бы казне очень дорого. На ремонт фасада тем не менее денег нашли. Но, если заглянуть во двор, взору предстанет обвалившаяся кирпичная кладка. //

Два двухэтажных доходных дома на десять квартир возвели на улице Ленина еще в 1917 году. Их хозяйкой тогда была дворянка Марьям Султанова. После революции комнаты разделили на квартиры, добавился еще один этаж — в подвале обустроили магазины. К чести управляющей компании, добавим, что она сохраняет исторический вид особнячка. Правда, если заглянуть за угол, можно увидеть, что с изнанки дом выглядит совершенно иначе — выкрашен в другой цвет и размалеван граффити (Ленина, 39/2). //

Пятиэтажный дом по типу сталинки возвели на улице Ленина, 43 уже после смерти вождя. В «сталехрущенку» в самом центре Уфы в 1970-м переехал с родителями из Нальчика и поселился в квартире № 9 13-летний Юрий Шевчук . За все это время снаружи бывший дом Шевчука почти не изменился, а во дворе появилась новая детская площадка, да стало больше машин. //

Конкурс на проектирование Дома правительства на улице Пушкина объявили в 1930-х годах. К возведению приступила бригада архитекторов под руководством Николая Зарубина , который уже был известен по проекту здания уфимского почтамта. Закончили строительство в 1936 году, и после этого здесь до самого распада СССР находился Совет министров БАССР. А теперь в подчеркнуто монументальном сооружении, построенном в стиле постконструктивизма, расположено Министерство сельского хозяйства (Пушкина, 106) — это можно понять по золотым буквам на фасаде и… скульптурам лошадей и коров во дворе. //

В 1949 году на улице Достоевского построили сталинский четырехэтажный дом, украшенный лепным карнизом и аттиком. Чтобы уберечь здание от разрушений, фасад укрепили плитами. Первые этажи заняли магазины. Снаружи дом выглядит точь-в-точь, как серая крепость с маленькими балкончиками (Достоевского, 68), а войдешь со двора — попадешь в очень уютный сталинский дворик. //

Удивительный и выделяющийся среди прочих центральных зданий Уфы — дом Башпотребсоюза (Ленина, 26). Его выстроили в 1936 году по проекту архитектора Коршунова, а 3 апреля 1937-го здесь открылся «Дом кооперации». В этом здании был установлен первый в Уфе лифт. Предполагалось, что в одной части расположатся административные службы (со стороны Ленина), а в другой — Уфимский кооперативный техникум. В 80-е году дом украсили еще и колоннами. Примечательно, но это единственное здание, которое с изнанки выглядит так же хорошо, как и снаружи. Во дворике видны витражные окна лестничных пролетов и сохранившие исторический вид балкончики.